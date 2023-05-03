Дом в Испании и авто за $250 тысяч: одесский военком Борисов может сесть в тюрьму на 12 лет
Экс-нардеп Игорь Мосийчук уверял, что мать начальника Одесского военкомата во время большой войны стала собственницей элитной недвижимости в испанском курортном городе Марбелья. ГБР ведет расследование по факту злоупотребления служебным положением.
Начальник Одесского военкомата злоупотреблял служебным положением в ходе мобилизационных мероприятий. Об этом сообщила 2 мая пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Военный чиновник за деньги указывал подчиненным не призывать тех или иных лиц в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили правоохранители.
В ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного времени. Военком может получить по данной статье до 12 лет лишения свободы.
Военкома отстранили от выполнения служебных обязанностей, продолжается досудебное расследование и устанавливается полный круг причастных лиц. ГБР проверяет информацию в СМИ о состоянии семьи военного чиновника, которое не соответствует его заработку.
Оперативное командование "Юг" отстранило одного из начальников ТЦК и назначило служебную проверку по фактам его коррупционной деятельности.
Одесский военком Евгений Борисов мог купить элитную недвижимость в Испании
Экс-нардеп Игорь Мосийчук 25 апреля заявил, что мать Одесского военкома Евгения Борисова Надежда Борисова во время военного положения стала собственницей элитной жилой недвижимости в испанском курортном городе Марбелья.
Дом площадью 857 кв. метров на земельном участке 1530 кв. метров построили в 2017 году, а его цену после торгов снизили с 4,4 млн евро до 3,96 млн евро. По сведениям бывшего депутата, юридическое сопровождение сделки вел известный агент по недвижимости, который обслуживал все операции клиентов из РФ в данном регионе.
"Следует предположить, что военком может стать (если еще не стал) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ", — подчеркнул Мосийчук.
По его словам, Надежда Борисова стала основателем и бенефициаром ООО "Юг". Чистая прибыль организации в довоенное время была чуть более 800 тысяч гривен в год на трех учредителей.
"Чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года" — добавил Мосийчук.
А 26 апреля Мосийчук рассказал, что жена военкома Александра Борисова во время полномасштабной войны приобрела офис в городе Марбелья за 2 млн евро.
Завозил дорогое авто под видом "гуманитарки": как собирали данные о Борисове?
В эфире Радио NV 2 мая экс-нардеп рассказал, что информацию о Борисове собрали по пяти эпизодам:
- завоз под видом гуманитарной помощи и использование им автомобиля за 250 тысяч долларов;
- проживание его семьи около года в арендованном имуществе за 5 тысяч евро в месяц, что не соответствует доходам данной семьи;
- приобретение матерью Борисова элитного дома в Марбелье
- отдых Евгения Борисова в Марбелье во время военного положения с 22 декабря 2022-го по 18 января 2023 года.
- приобретение женой Борисова в январе 2023 года офиса "в одном из самых крутых офисных центров в Марбелье".
"Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства — когда выезжал, через какое КПП, как автомобили ввозил, какое имущество. Мы с коллегами имеем относительно него полный пакет документов", — подчеркнул Мосийчук.
Все доказательства были переданы детективам НАБУ, дело военкома проверяют и украинские спецслужбы, подытожил он.
Напомним, что командир роты в Винницкой области полгода систематически требовал от солдат взятки за краткосрочные отпуска.
Высший антикоррупционный суд ранее изменил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на залог в 30,8 млн гривен. Одесский мэр проходит подозреваемым в деле завода Краян.Важно