Дом в Испании и авто за $250 тысяч: одесский военком Борисов может сесть в тюрьму на 12 лет

Экс-нардеп Игорь Мосийчук уверял, что мать начальника Одесского военкомата во время большой войны стала собственницей элитной недвижимости в испанском курортном городе Марбелья. ГБР ведет расследование по факту злоупотребления служебным положением.

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Начальник Одесского военкомата злоупотреблял служебным положением в ходе мобилизационных мероприятий. Об этом сообщила 2 мая пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Военный чиновник за деньги указывал подчиненным не призывать тех или иных лиц в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили правоохранители.

В ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного времени. Военком может получить по данной статье до 12 лет лишения свободы.

Военкома отстранили от выполнения служебных обязанностей, продолжается досудебное расследование и устанавливается полный круг причастных лиц. ГБР проверяет информацию в СМИ о состоянии семьи военного чиновника, которое не соответствует его заработку.

Оперативное командование "Юг" отстранило одного из начальников ТЦК и назначило служебную проверку по фактам его коррупционной деятельности.

Одесский военком Евгений Борисов мог купить элитную недвижимость в Испании

Экс-нардеп Игорь Мосийчук 25 апреля заявил, что мать Одесского военкома Евгения Борисова Надежда Борисова во время военного положения стала собственницей элитной жилой недвижимости в испанском курортном городе Марбелья.

По данным Мосийчука, Евгений Борисов завез под видом гуманитарной помощи автомобиль за 250 тысяч долларов

Дом площадью 857 кв. метров на земельном участке 1530 кв. метров построили в 2017 году, а его цену после торгов снизили с 4,4 млн евро до 3,96 млн евро. По сведениям бывшего депутата, юридическое сопровождение сделки вел известный агент по недвижимости, который обслуживал все операции клиентов из РФ в данном регионе.

"Следует предположить, что военком может стать (если еще не стал) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ", — подчеркнул Мосийчук.

По его словам, Надежда Борисова стала основателем и бенефициаром ООО "Юг". Чистая прибыль организации в довоенное время была чуть более 800 тысяч гривен в год на трех учредителей.

"Чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года" — добавил Мосийчук.

А 26 апреля Мосийчук рассказал, что жена военкома Александра Борисова во время полномасштабной войны приобрела офис в городе Марбелья за 2 млн евро.

Завозил дорогое авто под видом "гуманитарки": как собирали данные о Борисове?

В эфире Радио NV 2 мая экс-нардеп рассказал, что информацию о Борисове собрали по пяти эпизодам:

завоз под видом гуманитарной помощи и использование им автомобиля за 250 тысяч долларов;

проживание его семьи около года в арендованном имуществе за 5 тысяч евро в месяц, что не соответствует доходам данной семьи;

приобретение матерью Борисова элитного дома в Марбелье

отдых Евгения Борисова в Марбелье во время военного положения с 22 декабря 2022-го по 18 января 2023 года.

приобретение женой Борисова в январе 2023 года офиса "в одном из самых крутых офисных центров в Марбелье".

"Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства — когда выезжал, через какое КПП, как автомобили ввозил, какое имущество. Мы с коллегами имеем относительно него полный пакет документов", — подчеркнул Мосийчук.

Все доказательства были переданы детективам НАБУ, дело военкома проверяют и украинские спецслужбы, подытожил он.

Напомним, что командир роты в Винницкой области полгода систематически требовал от солдат взятки за краткосрочные отпуска.

Высший антикоррупционный суд ранее изменил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на залог в 30,8 млн гривен. Одесский мэр проходит подозреваемым в деле завода Краян.

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