В Украине могут освободить от мобилизации еще одну категорию граждан: о ком речь

В новом законопроекте говорится о расширении списка профессий, представители которых не подлежат мобилизации в Украине.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому, еще одна категория граждан может быть освобождена от мобилизации. Об этом говорится на официальном правительственном портале.

Речь идет о сотрудниках Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). С это целью могут быть внесены изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовку и мобилизацию" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., № 16, ст. 255 со следующими изменениями) абзац пятнадцатый после слов "Национальной полиции Украины" дополнить словами "Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — гласит текст законопроекта.

Отметим, что для того, чтобы освобождение от мобилизации для сотрудников ГСЧС вступило в силу, законопроект должен быть принят во втором чтении и направлен на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, что закон "О воинской обязанности и военной службе" регламентирует, что есть определенные категории граждан, которые не могут быть принудительно мобилизованы.

Ранее мы писали о том, что в первую очередь в армию могут призвать тех, кого ранее уже признали ограниченно годными и годными, независимо от того, служили ли раньше. Как отметил начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап, сейчас в ряды армии нужны украинцы со знанием иностранных языков.

Мы также сообщали, что уклонение от мобилизации в Украине может повлечь за собой наказание. В зависимости от нарушения, речь может идти как об административной, так и об уголовной ответственности.