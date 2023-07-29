От убийства Цезаря до мятежа "Вагнера". Почему неудавшиеся перевороты укрепляют власть

История показывает, что не все попытки военного переворота приводят к ослаблению режима. Например, Реджеп Эрдоган только укрепился во власти после неудачного путча в 2016 году. Исходя из этой логики, Владимир Путин также может усилиться — тем более, что большая часть договоренностей с Пригожиным остается за кадром.

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После того как 24 июня неожиданно прекратился мятеж группы "Вагнера", западные СМИ запестрили предположениями о том, что президент России Владимир Путин "ослаблен" и "унижен". Некоторые комментаторы даже допустили, что неудавшееся восстание представляет собой "последнюю главу" правления Путина.

Фокус перевел статью Намана Карла-Томаса Хабтома о том, почему неудавшийся переворот в РФ может лишь укрепить власть Владимира Путина — на примере истории.

К сожалению для этих оптимистов, история показывает, что их ожидания могут оказаться ошибочными. Неудавшиеся перевороты часто даже помогают правителям укрепить свою власть. Ученые Джоан Тимонеда, Абель Эскриба-Фолч и Джон Чин называют четыре причины:

неудачные перевороты помогают выявить внутренние угрозы,

демонстрируют надежность поддержки элит,

подталкивают элиты еще больше сплотиться вокруг правителя

и сдерживают будущих мятежников, демонстрируя силу действующего лидера.

Опыт путчистов от Древнего Рима до современной Турции показывает, как могут проявляться все эти факторы. Рассмотрение примеров прошлого, а также текущей реакции Путина на мятеж, с которым он столкнулся, позволяет предположить, что, вопреки надеждам, сейчас Путина свергнуть сложнее, чем когда-либо.

История путчей

Краткий исторический обзор показывает, как этот неудавшийся переворот может помочь Путину и почему его последствия не предопределены. Попытка турецких военных сместить своего президента в 2016 году обернулась грандиозным провалом. Убийство австрийского диктатора в 1934 году в рамках путча мало чем поколебало недавно созданную политическую систему убитого лидера. Аналогичным образом масштабное народное восстание в 1991 году не привело к отстранению Саддама Хусейна от власти в Ираке. Каждая неудачная попытка изменить статус-кво не просто проваливалась, а в конечном итоге приводила к консолидации существующих политических структур. Это вполне может произойти и в России.

Действия Евгения Пригожина могут быть фактически проанализированы как попытка государственного переворота, даже если он всерьез верил, что группа "Вагнер" "высказала протест, а не намеревалась свергнуть власть в стране"

Здесь у компаративистов может возникнуть вопрос, действительно ли события, произошедшие 23-24 июня, можно считать переворотом. Многое о произошедшем остается неизвестным, что усложняет классификацию. Пока что усилия группы "Вагнера" выглядят как гибридное событие: она стремилась подорвать военную субординацию (мятеж), обещала, что у России "скоро будет новый президент" (переворот), и, по мнению Путина, угрожала гражданской войной (мятеж). Однако все эти определения объединяет то, что они направлены на подрыв существующей системы власти. В Российской Федерации властная система сильно централизована и неразрывно связана с президентской властью. Это означает, что действия Евгения Пригожина могут быть фактически проанализированы как попытка государственного переворота, даже если он всерьез верил, что группа "Вагнер" "высказала протест, а не намеревалась свергнуть власть в стране".

Использование возможностей: Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, недавно победивший на очередных выборах и тем самым продливший свое двадцатилетнее правление, знает толк в последствиях неудавшегося переворота. 15 июля 2016 года путчисты сбросили бомбы на парламент, похитили председателя Объединенного комитета начальников штабов и открыли огонь по мирным жителям на улицах Стамбула и Анкары. В итоге самая кровавая попытка переворота в истории страны унесла жизни 251 человека, а более 2200 получили ранения.

Однако спустя семь лет Эрдоган по-прежнему уверенно держится у власти. Вместо того чтобы ослабнуть, турецкий президент воспользовался моментом, который он назвал "божьим даром". За девять месяцев, прошедших после попытки переворота, было задержано более 113 тыс. человек, а более 47 тыс. арестованных предъявлены обвинения. Эти цифры, которые впоследствии выросли до 160 тыс. задержанных и 77 тыс. арестованных, включали тысячи сотрудников полиции, военнослужащих, государственных служащих и работников судебной системы. "Репортеры без границ" также зафиксировали случаи ареста журналистов, закрытия или захвата издательств, конфискации паспортов и аннулирования пресс-карточек.

Вместо того чтобы ослабнуть, турецкий президент воспользовался моментом, который он назвал "божьим даром" Фото: РБК

Некоторые лидеры, в том числе и такие, как Муаммар Каддафи, пришедший к власти в результате переворота, сокращают свои вооруженные силы, пытаясь предотвратить будущие мятежи. Однако Эрдоган решил не следовать этому примеру. С 2016 года он практически не ограничен в своей внешней и внутренней политике. Турецкие военные участвуют в боевых действиях в Сирии и Ираке, а турецкий сектор производства продолжает расти. Для Кремля способность пережить попытку переворота и уверенно заявить о себе в военном плане может стать полезным прецедентом.

Неудачные успехи: Энгельберт Дольфус

Иногда попытка переворота достигает своей цели, отстраняя (или устраняя) правителя, но при этом принципиально не меняет режим. В таких случаях оставшиеся в живых быстро усваивают урок, который мог бы быть полезен их предшественнику. Так, в 1933 году австрийский канцлер Энгельберт Дольфус установил диктатуру под знаменем своего Отечественного фронта, провозгласив "самоликвидацию парламента". Отчасти он сделал это потому, что опасался электоральных успехов австрийских нацистов после успешного захвата власти в Германии их родственной партией. В 1934 году при поддержке Берлина австрийские нацисты организовали "Июльский путч", в ходе которого Дольфус был убит. Однако его смерть оказалась недостаточной для достижения целей нацистов. На смену Дольфусу пришел Курт фон Шушниг, которому удалось подавить восстание с помощью полиции, армии и проправительственных военизированных формирований.

В 1933 году австрийский канцлер Энгельберт Дольфус установил диктатуру под знаменем своего Отечественного фронта, провозгласив "самоликвидацию парламента"

Неудавшийся путч привел к непредвиденным последствиям — фактическому укреплению австрийской диктатуры. На момент смерти Дольфуса режиму было чуть больше года, а его конституции — менее трех месяцев. Но, пережив путч, он получил новую жизнь. Шушниг смог провести еще более жесткие репрессии, арестовав 260 нацистов, служивших в венской полиции. Попытка переворота обернулась неудачей не только внутри страны, но и на международной арене. Благодаря неудаче Австрия укрепила свои отношения с фашистской Италией, которая поддержала независимость Австрии и помогла предотвратить прямую интервенцию Германии.

Отсюда вытекает еще один важный момент. Многие наблюдатели ошибочно приписывают каждое решение Москвы лично Путину. Но даже если убрать его из поля зрения, выстроенная им сложная структура вполне может сохраниться. Татьяна Становая утверждает, что "режим может оказаться более устойчивым и потенциально радикальным, чем сам Путин". Без полной чистки спецслужб, СМИ и экономики путинизм может пережить даже настоящий переворот. Нет никаких доказательств того, что тот, кто придет на смену Путину, просто сдастся Украине и полностью выведет войска, вместо того чтобы интенсифицировать конфликт.

Укрепление тирании: смерть Цезаря

Аналогичные примеры есть и в античной истории. Когда Брут и его сообщники сговорились об убийстве Юлия Цезаря, скорее всего, не было сомнений в гибели диктатора. Однако, по словам Аппиана Александрийского, заговорщики "завидовали великой власти Цезаря и хотели восстановить правление своих отцов". Но уверенность в том, что их поступок получит всенародное признание, оказалась опасно наивной. Римский историк Светоний писал, что вместо этого "народ с похорон Цезаря с факелами в руках побежал к домам убийц Брута и Кассия". Гражданская война, развязанная убийством, привела не только к гибели врагов Цезаря, но и к выдвижению таких его сторонников, как верный лейтенант Марк Антоний и посмертно признанный им сын Октавиан. В конечном итоге Октавиан утвердит самодержавное правление Цезаря, став первым императором Рима под именем Август.

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Милосердие Цезаря было хорошо известно — ранее он помиловал Брута, — но эту черту не разделяли его преемники, учившиеся на ошибках убитого вождя. Во времена Второго триумвирата Марк Антоний, в частности, использовал проскрипции против своих врагов, приказав отрубить Цицерону правую руку и выставить ее на всеобщее обозрение. Позднее Август изгонял тех, кого считал ненадежными. Иными словами, тирания, которой якобы боялись убийцы Цезаря, на самом деле наступила благодаря их собственным действиям.

Когда Кремль объявил об отказе от уголовного преследования участников восстания и разрешил "вагнеровцам" вступить в ряды российской армии, вернуться домой или переехать в Беларусь, многие наблюдатели были удивлены. Однако с тех пор в СМИ появилась информация о том, что ФСБ продолжает расследование. Тем временем российские СМИ, контролируемые государством, и далее дискредитируют Пригожина. Это говорит о том, что Путин, даже если он еще не готов воевать на два фронта, не хочет повторять ошибку, которую Цезарь совершил с Брутом.

Самозащита: Саддам Хусейн

Перевороты строятся на предположении, что существующее правительство или его лидер слабы. Проваливаясь, перевороты могут непреднамеренно обратить внимание лидеров на эту слабость. Осознав экзистенциальную угрозу государству или своей персоне, лидеры могут переключиться с заботы об экономике или здравоохранении на самосохранение, пожертвовав интересами страны ради обеспечения безопасности.

После изгнания из Кувейта в феврале 1991 году иракский лидер Саддам Хусейн неожиданно столкнулся с восстанием, в результате которого в один момент из-под его контроля вышли 14 из 18 провинций страны. В течение марта иракские силы безопасности ввели жесткие меры и к началу апреля в основном подавили остатки восстания. Казалось, что Саддаму Хусейну не повезло: он оказался в международной изоляции, был разорен финансово и ослаблен в военном отношении. Но "Тикрити" еще десяток лет удавалось противостоять внутреннему и внешнему давлению.

В 1998 году Вашингтон принял Закон об освобождении Ирака, который сделал смену режима в Багдаде официальной политикой и разрешил президенту предоставлять иракским оппозиционным группам оружие и обучение. Это не привело к падению режима, но активизировало усилия Саддама по установлению контроля над страной в последние годы его правления

Неудивительно, что 1990-е годы стали новым этапом правления Саддама. Теперь он столкнулся с внутренними и внешними экзистенциальными угрозами в период относительной слабости. В 1970-е годы Саддам уделял основное внимание внутреннему оздоровлению страны, в том числе развитию инфраструктуры образования и здравоохранения. В 1980-е годы его внимание было сосредоточено на внешних угрозах, доминирующей из которых был конфликт с революционным Ираном. Однако 1990-е годы практически полностью определялись опасениями по поводу жизнеспособности его режима. В 1998 году Вашингтон принял Закон об освобождении Ирака, который сделал смену режима в Багдаде официальной политикой и разрешил президенту предоставлять иракским оппозиционным группам оружие и обучение. Это не привело к падению режима, но активизировало усилия Саддама по установлению контроля над страной в последние годы его правления.

Критика Пригожина в адрес российского военного истеблишмента явно находит отклик у некоторых россиян, особенно у тех, кто считает, что война в Украине ведется недостаточно жестко и эффективно. Опросы показывают, что немалая часть населения с пониманием относится к критике Пригожина, даже если не одобряет его действий. Теперь у Кремля есть повод и возможность попытаться устранить эту слабость до того, как ею воспользуется другой претендент.

Пути Путина

Пока неясно, какие шаги предпримет Кремль для того, чтобы не допустить повторения событий 24 июня. Хотя мятеж стал для многих неожиданностью, российское правительство уже пыталось — пусть и с запозданием — обуздать группу "Вагнера". Предшествовало восстанию заявление Министерства обороны о том, что к 1 июля члены частных военных компаний должны будут заключать контракты непосредственно с самим министерством. Последствия путча осложнили ситуацию: теперь мятежники могут уехать в Беларусь, где, по некоторым данным, строится база "Вагнера". Тяжелое вооружение "Вагнера" передается в Вооруженные Силы РФ.

Сравнивая восстание "вагнеровцев" с расчленением поздней Западной Римской империи, античный военный историк Брет Деверо спрашивает: "Если вы современный российский олигарх, какой урок вы только что извлекли насчет важности наличия собственной частной армии?" Его вопрос был риторическим, предполагая, что каждый богатый россиянин теперь захочет иметь такую армию как инструмент влияния на государство. Но верно и обратное. Пригожин, скорее всего, разрушил эту возможность — или, по крайней мере, затруднил для подражателей попытки повторить вооруженный мятеж. В дальнейшем Путину следовало бы пресечь появление подобных организаций. Другие независимые добровольческие батальоны, такие как спецподразделение "Ахмат", возглавляемое чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, уже интегрируются в состав российских вооруженных сил.

Спецподразделение "Ахмат", возглавляемое чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, интегрируются в состав российских вооруженных сил после неудачного путча "вагнеровцев" Фото: ТАСС

На самом деле число людей, способных сыграть роль Пригожина, не столь уж велико. Термин "российский олигарх" не совсем верно используется в западных СМИ. В традиционном понимании олигархи обладают властью. Однако те россияне, которых чаще всего называют олигархами, не обладают властью, а лишь осуществляют делегированные полномочия. Будь то "силовики" (чиновники или выходцы из спецслужб), руководители государственных предприятий (в основном технократы) или те, кто имеет ограниченные территориальные полномочия (например, Кадыров), их власть в конечном счете исходит от президента, а не от независимого источника ресурсов. Как отметил один из аналитиков, это справедливо и для богатых бизнесменов, поскольку "богатые россияне зависят от политического одобрения, а не наоборот". Возможно, Пригожин и является потенциальным настоящим олигархом благодаря своему прямому руководству группой "Вагнера", но даже он в конечном итоге зависит от российского государства.

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Пригожин не получил значимой институциональной поддержки своих усилий: никто из военных или разведчиков не переметнулся на его сторону. Призыв Пригожина к отставке министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова был проигнорирован. После мятежа оба они появлялись на видео, несмотря на надежды Пригожина на их немедленное увольнение, что свидетельствует о желании Москвы сомкнуть ряды. Тем не менее, видимое безразличие некоторых представителей элиты все еще может быть наказано. Кроме того, как это обычно бывает после неудачных восстаний, стоит ожидать новых изменений. Как отметил Томас Грэм из Совета по международным отношениям, "после восстания следует ожидать перестановок в правительстве. Кто-то должен будет взять на себя вину за то, что не пресек восстание [вагнеровцев] в зародыше".

Риторика Путина о возможности гражданской войны говорит о том, что Кремль готовится к серьезным действиям в средне- и долгосрочной перспективе. Хотя разрешение Пригожину переехать в Беларусь, чтобы избежать уголовного преследования, может показаться серьезной уступкой, это не означает, что Путин не предпримет других действий в дальнейшем. Тот факт, что российское правительство не стало применять вооруженную силу для подавления восстания, а предпочло мирное урегулирование, не является новой тактикой. Более того, в таких странах, как Сирия и Центральноафриканская Республика, российские официальные лица неоднократно заключали соглашения с местными повстанцами, начиная от прекращения огня и заканчивая предоставлением безопасных коридоров. Эта стратегия помогала Дамаску и Банги укреплять свою власть — часто в сочетании с более жестокими мерами в дальнейшем. Встреча Путина с Пригожиным в Кремле 29 июня вполне может быть частью такой стратегии.

Надежды на то, что восстание "Вагнера" свергнет Путина, похоже, отражают ту степень принятия желаемого за действительное, которая характерна для многих западных публикаций о России. Действительно, падение Путина предсказывалось еще во время президентских выборов в марте 2012 года. Реакция правительства на столь тревожные события, как восстание, варьируется от эмоциональной до рациональной, от тщательно продуманной до инстинктивной. Именно сейчас Путин вполне может совершить роковую ошибку. Но прецедент говорит о том, что шансы на это невелики.

Об авторе

Наман Карл-Томас Хабтом — докторант Кембриджского университета, специализирующийся на современной военной и дипломатической истории, приглашенный исследователь Университета Свободы в Брюсселе и бывший приглашенный исследователь Шведского университета обороны. Много пишет по вопросам политики безопасности и международных отношений.