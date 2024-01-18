На Львовщине задержали администраторов канала, в котором писали о местах раздачи повесток

В службе безопасности говорят, что Viber-канал был популярным и к нему постоянно присоединялось немало людей. Организаторов канала разоблачили, у них изъяли мобильные телефоны.

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организаторов канала в мессенджере Viber, в котором люди делились информацией о местах выдачи повесток. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что канал препятствовал мобилизации во Львовской области, ведь в нем писали о мероприятиях, которые проводят представители ТЦК.

Жители делились с другими информацией о том, где в области вручают повестки и писали о текущем месте пребывания работников территориального центра комплектования.

В СБУ говорят, что такой Viber-канал был популярным и к нему постоянно присоединялось немало людей. Правоохранители разоблачили организаторов и установили их личности.

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Telegram-каналы о раздаче повесток: что грозит подписчикам и администраторам

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, в которых есть доказательства преступной деятельности. Служба безопасности предупреждает, что препятствование ВСУ или другим военным формированиям карается законом. За такую деятельность грозит до 15 лет заключения.

Стоит добавить, что в сентябре прошлого года журналисты исследовали Telegram-каналы, в которых люди делятся локациями, где работники ТЦК раздают повестки. Таким образом военнообязанные мужчины пытаются избежать вручения повесток.

Журналисты писали, что такие каналы созданы практически чуть ли не для каждого населенного пункта в Украине. Жители, которые видят представителей ТЦК пишут об этом в соответствующий бот.

В марте прошлого года Служба безопасности Украины заявляла, что заблокировала работу 26 таких каналов в разных областях Украины. Тогда сообщалось, что подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно адвокат приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал, законно ли вручать повестки на блокпостах. По его словам, представители могут вручать повестки в любом общественном месте.

Также в начале января в ВСУ рассказали, что первую повестку, которую получают военнообязанные мужчины, для уточнения военно-учетных данных. Получив ее необходимо наведаться в ТЦК и пройти комиссию, которая определит, пригоден ли человек к службе.