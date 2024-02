Это не для политиков. Почему знание истории нужно не президентам, а специалистам по нацбезопасности

Политики не могут себе позволить такую роскошь, как размышления над историческими сложностями. Им приходится принимать решения в условиях многочисленных ограничений, а история представляет собой совокупность знаний, которые они должны использовать для обоснования этих решений. Историк Джозеф Стиб объясняет, почему историческое образование будет актуальным для специалистов по нацбезопасности, а для политиков — не очень.

Как историк, работающий в сфере профессионального военного образования, я оказываюсь в неловком положении, предостерегая как стратегов, так и своих студентов от далеко идущих выводов из истории. Быстрый поиск по ключевым словам в основных изданиях показывает, что исторические уроки привлекают как политиков, желающих получить руководство к действию, так и ученых, стремящихся сделать свою работу актуальной.

Хотя глубокое понимание прошлого очень ценно для любого члена правительства, поиск уроков отвлекает от глубокого понимания истории и вводит в заблуждение сегодняшних стратегических мыслителей. Я, как и другие историки, виновен в том, что подаю свою работу в форме легко применимых уроков, но я боюсь, что это сводит нашу дисциплину к упрощенным афоризмам.

Напротив, историческое образование актуально для специалистов по национальной безопасности, поскольку оно способствует лучшему пониманию того, как возник нынешний мир, почему другие общества мыслят иначе, чем Соединенные Штаты, в чем опасность аналогий и в чем трудности принятия решений в реальном времени. Не менее важно и то, что история воспитывает способность мыслить вне параметров настоящего. Это способствует более критическому восприятию себя и своей страны, а также укрепляет способность замечать предубеждения и избегать ошибок.

Проблемы с "уроками истории"

Сара Маза определяет исторические уроки как "аккуратно упакованные аксиомы, применимые к настоящим и будущим обстоятельствам". В стратегии это означает принцип или образ действий, выведенный из исторических прецедентов, которым следует руководствоваться при принятии современных решений. Изучение уроков предполагает рассуждения по аналогии: нынешняя ситуация X похожа на прошлую ситуацию Y, поэтому мы должны следовать тому или иному курсу, основываясь на этом уроке.

Но разве извлечение уроков из прошлого не является попыткой избежать подобных ошибок в будущем? Что плохого в применении исторических уроков к сегодняшним проблемам?

Чтобы понять подводные камни извлечения уроков, рассмотрим понятия контекста и случайностей. Под контекстом понимается сложный водоворот социальных, политических, экономических, интеллектуальных, экологических и других факторов, формирующих среду, в которой живут и действуют люди в каждый конкретный момент времени. Все исторические контексты различны; мир 2050 года не будет похож на сегодняшний мир, который не похож на мир 1989 года, а тем более на мир 1648 года, и так далее. Эти различия делают обобщение по контекстам изначально трудным. Тем не менее, понимание любого решения или политики требует изучения контекста. Например, чтобы объяснить вторжение США в Ирак в 2003 году, необходимо понимать международную систему, сложившуюся после окончания холодной войны, иметь представления о силе США в то время и помнить недавнюю травму 11 сентября.

Чтобы объяснить вторжение США в Ирак в 2003 году, необходимо понимать международную систему, сложившуюся после окончания холодной войны, представления о силе США в то время и недавнюю травму 11 сентября Фото: Википедия

По определению Джона Льюиса Гэддиса, случайности – это "явления, которые не образуют закономерностей". Это точки ветвления истории, в которых все могло сложиться иначе из-за непредсказуемых, необычных и зачастую незначительных событий, важность которых иногда становится понятна только в ретроспективе. Случайность учитывает важность человеческой воли и тот факт, что люди могут по-разному реагировать на схожие обстоятельства. С помощью этой концепции историки оспаривают идею о том, что любое конкретное событие неизбежно определялось крупными структурными силами.

Вернемся к примеру с войной в Ираке: ее начало зависело от шока 11 сентября, который зависел от успеха 19 угонщиков, осуществивших свою операцию, что зависело от недостатков американской разведки и большой удачи самих террористов. Возникновение "Аль-Каиды" было обусловлено расколами в международном джихадистском движении, разгромом джихадистских группировок в Египте и Алжире в 1990-х годах, личным развитием ее лидеров и войной против советской оккупации Афганистана. Таким образом, хотя у войны в Ираке было много грандиозных контекстуальных причин, таких как однополярность, она также имела более конкретные и условные корни в факторах, определяемых случайностью и человеческими действиями.

Контекст и случайность создают ряд проблем для извлечения уроков. Во-первых, невнимание к этим факторам часто приводит к неправильному применению истории к современным сценариям. Например, после увеличения численности войск в Ираке в 2007 году сторонники борьбы с повстанцами, такие как Дэвид Петреус, использовали частичные успехи этой операции для пропаганды борьбы с повстанцами в Афганистане.

Война в Ираке имеет конкретные корни в факторах, которые определялись случайностью и человеческими действиями Фото: US Army

Однако контекст этих двух стран кардинально отличается. Ирак столкнулся с городским повстанческим движением в модернизированном обществе. В Афганистане повстанцы проживали в сельской местности, граница плохо контролировалась, что служило убежищем для талибов, а центральное правительство и чувство национальной идентичности были еще слабее. Не обращая внимания на разный контекст этих обществ, многие стратеги извлекли сомнительный "урок", согласно которому Ирак продемонстрировал применимость противоповстанческой борьбы к другим случаям. Более того, успехи, достигнутые в ходе операции, зависели от ряда факторов, которые было трудно воспроизвести в других случаях. Без "пробуждения суннитов" против "Аль-Каиды" в Ираке американские войска, возможно, и добились бы ограниченных успехов в области безопасности, но не смогли бы закрепить эти успехи или вытеснить "Аль-Каиду" в Ираке из суннитских общин.

Случай с противоповстанческими действиями говорит о еще одном недостатке извлечения уроков: политики и аналитики часто читают историю выборочно, чтобы получить нужные им уроки. Сторонники борьбы с повстанцами, такие как Джон Нэгл, для пропаганды этой стратегии в войне с террором использовали примеры времен холодной войны, включая Малайю или Филиппины. Эти аргументы не только преуменьшали имперские возможности контрповстанцев, но и упускали из виду контекстуальные различия, которые затрудняли применение "уроков" из этих случаев к современности. Например, британцы во время чрезвычайного положения на Малайе добились успеха отчасти потому, что большинство повстанцев составляли представители китайского меньшинства, которое можно было легко изолировать от малайского большинства.

Теоретики борьбы с повстанцами допускают аналогичные искажения в своем стремлении вычеркнуть ее из американской доктрины. Некоторые сводят успехи к перекупке повстанцев, чрезмерно упрощая реальную историю. Историк Дуглас Порч утверждает, что теоретики борьбы с повстанцами игнорировали политическую природу повстанческого движения и что резкое вторжение не смогло создать пространство для политического компромисса в Ираке. Напротив, сторонники борьбы с повстанцами бесконечно говорят о политической природе повстанческого движения, а резкое вторжение действительно способствовало значительному снижению уровня насилия, что создало возможности для примирения иракцев. Фокус на уроках слишком часто превращает историю в "огромный мешок для сбора информации", который политические аналитики могут использовать для подтверждения уже сделанных выводов.

Кроме того, извлечение уроков сталкивается с серьезным парадоксом. Очень конкретные уроки не представляют особой ценности для применения в новых случаях. В то же время общие уроки, которые могут быть применимы в разных случаях, обычно настолько банальны, что не несут никакой смысловой нагрузки.

Например, уроки войны в Ираке заключаются в том, чтобы не вторгаться в страны, которые никогда не нападали на Соединенные Штаты, не планировать эти конфликты, а затем пытаться вести долгосрочное государственное развитие? Если это так, то для таких выводов не нужно много истории. История вряд ли нужна для того, чтобы понять сентенцию президента Барака Обамы: "Не делайте глупостей". На самом деле, концентрация внимания на таких банальных уроках может ввести студентов в заблуждение, заставив их думать, что исторические деятели были просто глупы и что они сами никогда бы не совершили подобных промахов.

Кроме того, история часто преподносит противоречивые уроки, каждый из которых имеет некоторую долю правды. Расхожая фраза "история не повторяется, но рифмуется", вводит в заблуждение. История больше похожа на безрифменную поэзию в свободном стихе, нелинейную и парадоксальную.

Рассмотрим противоречивые уроки Второй мировой войны и Вьетнама. Урок, который американские лидеры вынесли из Второй мировой войны, заключался в том, что диктаторы всегда используют слабость и что нанести им ранний удар лучше, чем умиротворять, как это сделали британцы и французы с Адольфом Гитлером на Мюнхенской конференции 1938 года. Этот настрой "больше никаких Мюнхенов" лег в основу решений США о вмешательстве в дела Кореи и Вьетнама. Как заявил посол США во Вьетнаме Генри Кэбот Лодж президенту Линдону Джонсону в 1965 году: "Я чувствую, что существует большая угроза начала третьей мировой войны, если мы не вступим в нее. Разве мы не видим сходство с нашей собственной бездеятельностью в Мюнхене?". Вьетнамская катастрофа, однако, принесла противоположные уроки: не стоит посылать полмиллиона солдат на периферийный театр военных действий, чтобы поддержать склеротическую диктатуру, руководствуясь ошибочной логикой теории домино.

Итак, когда Саддам Хусейн отдал приказ о вторжении в Кувейт в 1990 году, какой урок должен был лечь в основу американской политики? Всегда пресекать действия агрессоров в зародыше или остерегаться ненужных войн, не нанося поспешные удары? Оба урока имели определенную достоверность, что делало их в основном бесполезными. Как утверждает Хэл Брэндс, эти противоречивые уроки исказили стратегическое мышление во время кризиса. Скептики могли видеть в пустыне только новый Вьетнам, несмотря на огромные контекстуальные различия. Напротив, сторонники войны, включая администрацию Джорджа Буша, считали, что Саддам – это новый Гитлер. В январе 1991 года Буш заявил: "Я мысленно возвращаюсь к истории. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы умиротворение уступило место силе раньше?".

Я мысленно возвращаюсь к истории. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы умиротворение уступило место силе раньше? – Джордж Буш Фото: Скриншот

Война Буша, направленная на отражение иракской агрессии, была оправдана и без этой зыбкой аналогии. Однако этот "урок" побудил его раздуть угрозу и использовать преувеличенную риторику, что повысило ожидания американцев относительно того, что Буш представлял себе как ограниченную войну. Это породило чувство разочарования в связи с выживанием Саддама, которое наложило отпечаток на политику США в отношении Ирака на следующее десятилетие.

Наконец, извлечение уроков делает политиков более уязвимыми к когнитивным предубеждениям. В случае с предвзятым отношением люди используют примеры, наиболее свежие в их памяти или опыте, для решения текущей проблемы. При эвристике доступности люди используют более яркие и наглядные примеры для тех же целей.

Поиск уроков побуждает лиц, принимающих решения, переоценивать важность недавних и драматических событий и игнорировать другие факты, которые могут опровергнуть их мнение. Например, администрация Джорджа Буша-младшего, как и большинство американцев, переоценила вероятность катастрофического терроризма с оружием массового поражения из-за 11 сентября, которое само зависела от множества случайностей. Это способствовало катастрофическому вторжению в Ирак.

В сочетании с этими предубеждениями появляется риск чрезмерного внимания к урокам недавних событий. Сторонники сдержанности, возможно, правы в том, что неудачи войны с терроризмом должны побудить к более скромной гранд-стратегии. Но они также часто искажают сложную историю войны с террором, преуменьшая такие положительные моменты, как отсутствие крупных атак на американскую территорию и поражение основных сил "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Объясняя такие ошибки США, как Ирак, просто стремлением к гегемонии, они упускают из виду множество случайностей, которые сделали войну возможной, включая 11 сентября и взаимные заблуждения американских и иракских лидеров.

Более того, рекомендации по значительному сокращению мощи и присутствия США в мире рискуют оказаться ошибочными. Усилится ли распространение оружия массового уничтожения, геополитическая конкуренция и реваншистский национализм, если Соединенные Штаты уйдут из Европы или Северо-Восточной Азии? Сохранится ли мировая торговля без американского флота? Что случилось бы с такими странами, как Украина и Тайвань? Тот факт, что война с терроризмом была в значительной степени чрезмерной реакций, не дает четких уроков для решения этих проблем. Недавняя история должна информировать, но не доминировать в наших размышлениях.

Зачем вообще изучать историю?

В этот момент мой работодатель, возможно, задается вопросом, зачем он вообще меня нанял. Если изучение истории не является целью извлечения уроков, то зачем вообще стратегу тратить время на историю?

Одно из главных преимуществ для стратега – понимание того, как возникло настоящее. История показывает, как мы дошли до сегодняшнего дня в любой сфере: общество, экономика, политика, военное дело, идеи и так далее. Она дает стратегическому мыслителю более четкое представление о ландшафте, в котором ему предстоит действовать, и лучшее понимание людей, институтов и наций, которые его окружают. Как мы пришли к тому, что Соединенные Штаты стали точкой опоры либерального международного порядка? Как наша политическая система стала настолько поляризованной? Как Соединенные Штаты пришли к таким напряженным отношениям с Организацией Объединенных Наций – организацией, за создание которой они во многом отвечали? Масштабные исторические труды, посвященные подобным вопросам, показывают студентам, что нынешние реалии не всегда были такими и что они сформировались под влиянием сочетания контекстуальных и случайных факторов, которые вряд ли повторятся.

Более того, все эти вопросы открыты для многочисленных интерпретаций, и все они не поддаются простому заучиванию. Действительно, поиск уроков упускает из виду жизненно важную задачу интерпретации истории, поскольку любой урок должен строиться на аргументах о том, что произошло, как и почему. Мои студенты часто удивляются тому, что история – это процесс интерпретации, в котором нет окончательных ответов. Но осознание этого помогает им задуматься о том, что то, что они узнали о прошлом из различных источников, может быть сомнительным, что воспитывает любознательность и смирение.

Понимание истории России или Китая, а также того, как современные россияне и китайцы интерпретируют ее, необходимо для понимания их стратегий, идентичности и политики Фото: ТАСС

Кроме того, глобальная история помогает специалистам по национальной безопасности понять, как другие общества смотрят на вещи и почему эти взгляды часто расходятся с американскими представлениями. Понимание истории России или Китая, а также того, как современные россияне и китайцы интерпретируют ее, необходимо для понимания их стратегий, идентичности и политики. Понимание китайского нарратива о "веке унижений" или российских кризисов после распада Советского Союза крайне важно для понимания того, как они подходят к глобальной политике. Сильное чувство недовольства арабов западной властью, включая колониализм, поддержку Израиля и губительные санкции, возможно, побудило их к большей осторожности перед войной в Ираке.

Лучшие моменты в моей работе в Военно-морском колледже наступают, когда один из наших иностранных студентов прерывает нас, чтобы сказать: "Нет, мы иначе смотрим на вещи". Когда преподаватели могут связать эти моменты с историей, американские студенты выходят за рамки своих предубеждений и предположений и воспринимают мир более критично.

История также дает учащимся способность видеть события из прошлого в перспективе, а не задним числом, что историк Гордон Вуд называет "историческим чувством". Вместо того чтобы снисходительно относиться к прошлому, будущие специалисты по национальной безопасности должны задаваться вопросом, почему в основном разумные и интеллигентные люди совершали такие ошибки и почему ошибки сохраняются с течением времени.

Историческое чувство также укрепляет способность студентов рассматривать каждую ситуацию в ее собственных терминах, а не подбирать аналогии, которые подкрепляют наши предположения или цели. Джеймс Фэллоуз, например, вспоминает, как в 2003 году в самолете, летевшем в Ирак, американские чиновники читали книги о восстановлении американцами Германии и Японии. Эти примеры успеха давали лестный "урок", что Соединенные Штаты могут превратить бывших врагов в демократических союзников. Но между этими контекстами существовали огромные различия, а также множество контрпримеров того, как Соединенные Штаты не смогли преобразовать иностранные общества. Американским чиновникам следовало бы более систематически изучать особенности исторического развития Ирака, прежде чем погружаться в него.

История, которую Гэддис называет "практическим расширением опыта", способна погрузить студентов в эмоции и идеи, которые определяли решения прошлого, помогая им оценить давление и смятение момента. Сейчас может показаться очевидным, что Соединенным Штатам не следовало вступать в войну во Вьетнаме. Но не совсем понятно, что должен был делать президент Джонсон в условиях ухудшающейся ситуации во Вьетнаме, доставшейся ему в наследство от предшественников, двухпартийного консенсуса по поводу прекращения продвижения коммунистов и страха, что "потеря Вьетнама" поставит под угрозу его важнейшие внутренние реформы. Таким образом, студенты смогут лучше понять недостаток информации, политические факторы, организационные ограничения, эмоциональное напряжение и отсутствие хороших вариантов, которые будут влиять на них, когда им придется принимать решения.

Наконец, историческое образование воспитывает в начинающих стратегах смирение и понимание собственных предубеждений. Чем дальше мы отходим от того или иного события, тем легче выявить и подвергнуть критике предположения, которых придерживались политики в то время. Оглядываясь на 1990-е годы, легко критиковать предположения американских лидеров о том, что либеральная демократия охватила весь мир и что неолиберализм предлагает наилучший курс экономического развития. Но применить подобную критику к своему собственному времени крайне сложно. История не дает ответов на современные стратегические вопросы, но она воспитывает способность мыслить вне рамок настоящего, оспаривая предубеждения.

Если история и преподносит какие-то уроки, то в основном предостерегающие – об иронии, трагичности и границах человеческого разума. Вуд хорошо сказал об этом: "История не дает множества маленьких уроков. Если она и преподносит какие-либо уроки, то только один большой: ничто и никогда не получается так, как задумали или ожидали ее игроки".

Заключение

Справедливости ради следует отметить, что у политиков нет роскоши размышлять над историческими сложностями. Им приходится принимать решения в условиях многочисленных ограничений, а история представляет собой совокупность знаний, которые они должны использовать для обоснования этих решений.

Историки должны представлять свою значимость в описанных выше терминах, а не в терминах уроков. Но если политики настаивают на том или ином виде уроков, историки должны реагировать на это двумя способами.

Во-первых, они должны поощрять политиков рассматривать уроки в осторожных, вероятностных терминах, которые всегда учитывают контекстуальные различия. Как сказал в 1966 году сенатор Дж. Уильям Фулбрайт, "ценность истории заключается не в том, что она запрещает или предписывает, а в ее общих указаниях на то, какие виды политики могут быть успешными, а какие, скорее всего, провальными".

Во-вторых, историки должны придираться к моделям, теориям и урокам и подчеркивать, как контекст и случайности затрудняют обобщение.

История должна занимать центральное место в образовании специалистов по национальной безопасности не для того, чтобы они учили уроки, а для того, чтобы обогащать их понимание мира и самих себя, воспитывая мудрость для принятия обоснованных решений Фото: U.S. Army

Заучивание уроков – это короткий путь, замещающий критическое мышление. Оно взывает к позитивным импульсам, но теряет свою ценность, как только вы погружаетесь в конкретные исторические контексты и оцениваете их условности. Кроме того, оно создает свои риски: неправильное применение, искажение, избирательность, усиление предубеждений и так далее. История должна занимать центральное место в образовании специалистов по национальной безопасности не для того, чтобы они учили уроки, а для того, чтобы обогащать их понимание мира и самих себя, воспитывая мудрость для принятия обоснованных решений.

Об авторе

Джозеф Стиб – доцент кафедры национальной безопасности Военно-морского колледжа США. Автор книги Regime Change Consensus: Iraq in American Politics, 1990–2003. Публиковал статьи в Texas National Security Review, Diplomatic History, Modern American History, Journal of Strategic Studies, International History Review, War on the Rocks, Washington Post, Foreign Policy и других изданиях.

Высказанные здесь мнения принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают взгляды, политику или позицию Министерства обороны США или его подразделений, включая Министерство военно-морского флота или Военно-морской колледж США.