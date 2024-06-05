Оккупанты установили зенитку ЗУ-23-2 на японский военный внедорожник Toyota HMV

Мобильную установку противник применяет не только для борьбы с беспилотниками, но и против пехотных подразделений Сил обороны, используя при этом осколочные снаряды.

Related video

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором показано, как российские войска преобразовали японский демилитаризованный внедорожник Toyota HMV в мобильную огневую платформу с 23-мм зенитной установкой ЗУ-23-2 и портативным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О таком решении рассказали 5 июня военные обозреватели "Милитарного".

Данная платформа, предположительно предназначенная для противодействия беспилотникам, также используется против украинской пехоты вблизи населенного пункта Часов Яр в Донецкой области.

Помимо этого, как пишут в российском Минобороны, машину используют против украинской пехоты в рамках усилий по укреплению обороноспособности и повышения мобильности войск.

"Основная задача десантников-зенитчиков – прикрытие подразделений ВДВ от средств воздушного нападения, но зачастую расчеты ЗУ-23-2 работают по живой силе противника, уничтожая боевиков осколочными снарядами", — говорится в сообщении ведомства.

Обозреватели напомнили, что российские войска используют бывшие японские военные внедорожники почти с начала полномасштабной российско-украинской войны. Чаще всего они встречаются у подразделений из Дальнего Востока РФ, где такие машины не редкость на гражданском рынке.

Характеристики платформы

Toyota HMV — это японский военный внедорожник, который был демилитаризован и продан на гражданский рынок. Он обладает высокой проходимостью и надежностью, что делает его идеальной базой для создания мобильной огневой платформы.

Благодаря мощному двигателю и высокому клиренсу, Toyota HMV может преодолевать различные типы местности, включая пересеченную местность и бездорожье.

Основным вооружением платформы является 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2. Эта установка известна своей надежностью и высокой скорострельностью.

Орудие калибром 23 мм способно вести огонь со скорострельностью до 2000 выстрелов в минуту, что делает ее эффективной против воздушных и наземных целей. В качестве боеприпасов применяются ленты с патронами 23x152 мм, которые обладают высокой поражающей способностью.

ЗУ-23-2 может эффективно поражать цели на расстоянии до 2,5 км по наземным целям и до 2 км по воздушным целям.

"Огневые группы должны вооружить зенитными установками ЗУ-23-2 на шасси грузовиков, а также пикапами с крупнокалиберными пулеметами. Также в состав новых подразделений должны войти средства радиоэлектронной борьбы и машины постановки дымовых завес", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что на выставке в РФ впервые публично показали новую тяжелую огнеметную установку ТОС-3 "Дракон". Главной особенностью новой версии огнеметной установки является большая дальность стрельбы по сравнению с ТОС-1А "Солнцепек".