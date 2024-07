Потеря территорий не означает конца войны: что не так с заявлениями Запада о "мире", — ISW

Президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на оккупированных территориях Украины или же позволить ей вступить в НАТО во время перемирия, говорится в отчете аналитиков. Их удивляет, почему Запад игнорирует реальную позицию Кремля.

Related video

Когда западные политики говорят о завершении российско-украинской войны на условиях президента РФ Владимира Путина, они ошибаются, что таким образом достигнут мира. Нет никаких признаков того, что россияне остановятся на оккупированных территориях. Наоборот, пауза в боевых действиях даст им возможность собрать силы, возобновить войну и полностью уничтожить Украину. О том, почему концепция Запада относительно возможности мира ошибочна, объяснили аналитики Института изучения войны в отчете, опубликованном 9 июля.

Аналитики исследовали ряд публикаций в западной прессе, в которых приводились позиции политиков и экспертов по завершению российско-украинской войны и возможности вступления Украины в НАТО и ЕС. Они выделили два мнения, которые не согласуются друг с другом. С одной стороны, анонимные американские собеседники издания The New York Times заявили, что Украина может завершить войну, согласившись уступить территорию. При этом ей пообещают, что она действительно когда-то в будущем станет членом Североатлантического альянса и Евросоюза. С другой стороны, в других публикациях политические эксперты The Guardian пишут о том, что на самом деле нет уверенности, что членство — это реальная перспектива. Зато мир, достигнутый такой ценой, вовсе не означает, что война закончится. Причина, по которой она будет продолжаться и в дальнейшем — настоящие намерения Владимира Путина, на которые почему-то не обращают внимания западные деятели, отметили в Институте.

В отчете ISW объяснили, что не так с концепцией Запада по завершению российско-украинской войны.

Членство Украины в обоих объединениях, военном и экономическом, не гарантировано. Даже если это произойдет, это не будет означать безопасность. Причина такого вывода — позиция Путина. Запад считает, что потеря территории не повлияет существенно на украинский экономический потенциал. По мнению аналитиков ISW, "это не так", поскольку оккупированные регионы "являются как экономически, так и стратегически необходимыми для Украины". Путин не удовлетворится регионами, которые он оккупировал в настоящее время. Уже сегодня он требует два областных центра — Херсон и Запорожье. Глава Кремля требует, чтобы Украина отказалась от НАТО, при этом заявляет, что россияне воюют именно с альянсом, а не с украинцами. Следовательно, никакого прекращения огня не произойдет, поскольку тогда возрастут шансы на присоединение. Если закончить войну на условиях РФ, например, согласившись на потерю земли и отказ от НАТО, то это не означает, что будет спокойствие. Прекращение огня даст возможность россиянам отдохнуть, восстановить войска и двинуться в новые атаки. Об этом свидетельствуют намерения Путина, которые он никогда не скрывал — полностью уничтожить Украину, отметили аналитики.

"Путин был тверд и последователен в своей конечной цели уничтожить Украинское государство и не откажется от этой цели, пока не почувствует, что ее достиг", — подытоживается в отчете ISW.

Отметим, Владимир Путин 14 июня высказался относительно завершения российско-украинской войны. Россиянин заявил, что может завершить войну "хоть завтра". Однако для этого Украина должны отдать четыре области и Крым и прекратить стрелять. Между тем после Глобального саммита мира премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, объявив, что речь идет о возможности мирных переговоров. При этом в интервью политик заявил, что Украине и Западу нужно соглашаться на условия Кремля, потому что победить Россию невозможно.

Напоминаем, 8 июля российские ракеты ударили по детской больнице "Охматдет" в центре Киева, а также по Днепру и Кривому Рогу: погибли 37 украинцев. По этому поводу состоялось заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал представитель РФ. На заседании высказалась Украина и ее партнеры, также прозвучали оправдания россиян.