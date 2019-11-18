Сондленд говорил, что занимался украинским вопросом по приказу Трампа, – свидетель

Посол США в ЕС передавал украинской стороне требования по расследованию против Байдена

Бывший советник президента США по России и Европе Тим Моррисон в своих показаниях в деле об импичменте подтвердил, что посол США в ЕС Гордон Сондленд действовал по приказу президента Дональда Трампа и регулярно с ним общался. Об этом сообщает Politico.

По словам Моррисона, Сондленд неоднократно напрямую общался с президентом США и говорил, что действует по личному распоряжению Трампа.

Так, в стенограмме слушаний указывается, что один из расследователей спросил Моррисона, действительно ли Сондленд держал такую тесную связь с президентом, на что экс-советник Трампа ответил утвердительно.

Расследователи импичмента подчеркивают, что прямой доступ Сондленда к Трампу очень важный аспект в деле, так как похоже, посол США в ЕС сыграл ключевую роль в передаче требований президента США украинским лидерам.

Сам же Сондленд признал, что 1 сентября сообщил украинским чиновникам о том, что военную помощь от США было бы легче получить, если бы Владимир Зеленский объявил о начале расследования против Burisma, с которой был связан сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Представитель Госдепартамента США Дэвид Холмс в минувшую пятницу также подтвердил, что после скандального разговора Трампа с Зеленским, на следующий день с президентом США общался Сондленд по телефону из киевского ресторана.

Холмс рассказал, что слышал, как Трамп спрашивал о ходе расследования, а посол подтвердил, что Зеленский согласился на условия США. Представитель Госдепа также добавил, что Сондленд после разговора с Трампом, сказал, что президента больше беспокоит не Украина, а расследование против Байдена.

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