Трамп раздумывает над дачей показаний в Конгрессе
2019-11-18 18:07:34
Демократам нравится такая идея
Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте в Конгрессе США. Об этом он написал в Twitter.
В своем твите американский лидер прокомментировал предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в интервью каналу CBS сказала, что президент "мог бы явиться непосредственно в комитет и выступить, рассказав всю правду, которую хочет, если захочет".
"Если у него есть информация, которая носит оправдывающий характер, то есть снимает вину, мы бы очень хотели ее получить", – добавила она.
Трамп в понедельник ответил на ее предложение.
"Хотя я не сделал ничего плохого и не хочу придавать убедительности этому фарсу без соблюдения должных процедур, мне нравится эта идея и я всерьез ее рассмотрю, чтобы Конгресс снова сосредоточился на своей работе", – написал он.
Лидер сенатских демократов Чак Шумер также поддержал такую идею.
"Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, не надо писать твиты. Надо прийти в комитет и дать показания под присягой. А еще надо позволить всем его приближенным явиться в комитет и дать показания под присягой", – сказал Шумер журналистам.
По его словам, стремление Белого дома помешать свидетелям давать показания вызывает вопрос: "Что он скрывает?"
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".