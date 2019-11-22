Трамп продвигал теорию, дискредитирующую Украину, – свидетель

Экс-чиновница Белого дома рассказала, что автором этой теории был личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани

Президент США Дональд Трамп проигнорировал информацию от старших советников и продвигал ложную теорию о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года. Об этом сообщила экс-сотрудница Совета по национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл во время дачи показаний по импичменту, передает BBC.

По словам Хилл, Трамп прислушался к мнению своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. В свою очередь, бывшая советница президента США назвала претензии к Украине "вымышленным повествованием".

Хилл давала показания в четверг, 21 ноября, в ходе последних на этой неделе публичных слушаний в деле об импичменте.

Во время своего выступления Хилл призвала не продвигать "политически обусловленную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы США.

"Это вымышленный рассказ, который был разработан и распространен российскими спецслужбами", – заявила Хилл.

На вопрос от демократов о том, проигнорировал ли Трамп совет от высокопоставленных чиновников в пользу мнения Рудольфа Джулиани, Хилл ответила:

"Да, похоже, так и есть".

Также она предупредила, что Джулиани делал "взрывоопасные" и "подстрекательские" заявления об Украине.

"Он выдвигал вопросы и идеи, которые вернутся, чтобы преследовать нас. Я думаю это то, где мы находимся сейчас", – подытожила бывшая чиновница.

Кроме этого, она подтвердила, что имела несколько "показательных встреч" с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, в ходе которых Хилл поняла, что у посла была "другая сфера деятельности".

"У него было личное внутреннее, политическое поручение, мы же занимались вопросами национальной безопасности", – добавила Хилл.

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