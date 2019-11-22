Трамп заявил, что хочет суда в деле о своем импичменте
2019-11-22 17:54:00
Президент США выступил с неожиданным предложением
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предстать перед судом в деле о собственном импичменте. Об этом сообщил президент в эфире телеканала FOX News.
Вначале Трамп пожаловался на то, что республиканцы в Палате представителей США не могут вызывать свидетелей во время слушаний по импичменту. Также президент США предположил, что судебный процесс позволит ему опросить секретного информатора, а также главу Комитета по разведке Адама Шиффа, который играет ключевую роль в расследовании импичмента.
"Мы хотим вызвать информатора. Но вы знаете, кого я хочу увидеть в качестве первого свидетеля, честно говоря, я хочу суда", – заявил Трамп.
Ведущий программы переспросил президента, действительно ли он хочет суда по собственному импичменту. Но Трамп решил не повторять сказанное и обрушился с критикой на Шиффа, которого обвинил в предвзятости.
Стоит подчеркнуть, что в случае, если Палата представителей поддержит обвинительное заключение, следующим шагом будет утверждение импичмента в верхней палате Конгресса – Сенате. Туда будут переданы обвинения, где процедура импичмента превратится в судебный процесс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".