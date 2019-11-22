Трамп заявил, что хочет суда в деле о своем импичменте

Президент США выступил с неожиданным предложением

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предстать перед судом в деле о собственном импичменте. Об этом сообщил президент в эфире телеканала FOX News.

Вначале Трамп пожаловался на то, что республиканцы в Палате представителей США не могут вызывать свидетелей во время слушаний по импичменту. Также президент США предположил, что судебный процесс позволит ему опросить секретного информатора, а также главу Комитета по разведке Адама Шиффа, который играет ключевую роль в расследовании импичмента.

"Мы хотим вызвать информатора. Но вы знаете, кого я хочу увидеть в качестве первого свидетеля, честно говоря, я хочу суда", – заявил Трамп.

Ведущий программы переспросил президента, действительно ли он хочет суда по собственному импичменту. Но Трамп решил не повторять сказанное и обрушился с критикой на Шиффа, которого обвинил в предвзятости.

Стоит подчеркнуть, что в случае, если Палата представителей поддержит обвинительное заключение, следующим шагом будет утверждение импичмента в верхней палате Конгресса – Сенате. Туда будут переданы обвинения, где процедура импичмента превратится в судебный процесс.

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