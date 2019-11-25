В деле об импичменте Трампа получены неопровержимые доказательства, – Шифф

Комитет по разведке Палаты представителей готовится передать отчет в Судебный комитет

Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что коллегия продолжит расследование по делу импичмента. Он добавил, что имеются "неопровержимые" доказательства злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

"Представленные доказательства, в большинстве случаев, свидетельствуют о серьезном неправомерном поведении президента", – заявил Шифф.

Также он подчеркнул, что в ходе слушаний были получены "неопровержимые" доказательства.

"Примечательно то, что мы сделали это, в буквальном смысле, без предоставления документов со стороны администрации. Но то, что сделал президент действительно, не оспаривается", – добавил глава комитета.

На данный момент Комитет по разведке завершил публичную фазу расследования по делу об импичменте. Теперь комитет должен подготовить отчет в Судебный комитет Палаты представителей, который решит, составлять ли проект статьи об импичменте. Отчет может быть направлен в Судебный комитет уже 2 декабря.

Но по словам Шиффа, расследование импичмента будет продолжаться даже после того, как уже собранные доказательства будут переданы в Судебный комитет. Документ будет дополняться по мере поступления новой информации.

Как ранее сообщал Фокус: