В деле об импичменте Трампа получены неопровержимые доказательства, – Шифф
2019-11-25 11:37:00
Комитет по разведке Палаты представителей готовится передать отчет в Судебный комитет
Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что коллегия продолжит расследование по делу импичмента. Он добавил, что имеются "неопровержимые" доказательства злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
"Представленные доказательства, в большинстве случаев, свидетельствуют о серьезном неправомерном поведении президента", – заявил Шифф.
Также он подчеркнул, что в ходе слушаний были получены "неопровержимые" доказательства.
"Примечательно то, что мы сделали это, в буквальном смысле, без предоставления документов со стороны администрации. Но то, что сделал президент действительно, не оспаривается", – добавил глава комитета.
На данный момент Комитет по разведке завершил публичную фазу расследования по делу об импичменте. Теперь комитет должен подготовить отчет в Судебный комитет Палаты представителей, который решит, составлять ли проект статьи об импичменте. Отчет может быть направлен в Судебный комитет уже 2 декабря.
Но по словам Шиффа, расследование импичмента будет продолжаться даже после того, как уже собранные доказательства будут переданы в Судебный комитет. Документ будет дополняться по мере поступления новой информации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".