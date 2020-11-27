Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили объединить свой препарат с AstraZeneca

Российские ученые считают, что комбинирование двух вакцин сможет повысить эффективность.

Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты для повышения эффективности. Об этом говорится в Twitter "Спутник V".

"В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62% эффективности. Если они будут проводить новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AstraZeneca со Спутником V для повышения эффективности", — сказано в сообщении.

Создатели российской вакцины от коронавируса считают, что "комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации".

Напомним, разработчики сообщили, вакцина-кандидат AZD1222, разработанная британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии (20 тыс. волонтеров) показала среднюю эффективность 70%. Вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, показали более высокую эффективность – 95% защиту. Однако вакцина AZD1222 должная быть намного дешевле ($4–5 за дозу при не менее $20-25 у конкурентов), она может храниться при не тяжелых условиях охлаждения (2–8 градусов Цельсия) в течение не менее шести месяцев и применяться в существующих медицинских учреждениях.

17 ноября министр здравоохранения США пообещал помочь улучшить контакты украинского Минздрава с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, которые разрабатывают вакцины от COVID-19.

Американская компания Pfizer и их немецкие коллеги из BioNTec заявили, что последние результаты тестирования показывают 95% эффективность их вакцины. Директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

До этого компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19. На официальном сайте вакцины "Спутник V" появилось сообщение, согласно которому ее эффективность против коронавируса возросла до 95%. Такие данные ученые, по их словам, получили в ходе третьей фазы испытаний.