В колонии, куда отправили Навального, шьют кальсоны и трусы для силовиков РФ, – СМИ (фото)

Российский оппозиционер предположительно будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области.

Российского оппозиционера Алексея Навального предположительно отправили отбывать наказание в колонию, которая поставляет нижнее белье для силовиков России. Об этом пишет The Insider.

По информации издания, речь идет об исправительной колонии №2 во Владимирской области (РФ). В 2018 году это учреждение получило контракт на поставку мужских трусов, сорочек и кальсон для областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Сумма контракта – 821 тысяча рублей (около 330 тыс грн). Всего колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку (около 33 грн). Цена сорочек повыше – по 311 рублей (около 125 грн).

На официальном сайте ФСИН Владимирской области размещен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Это сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в колонии, в которой, скорее всего, находится Навальный.

[ + – ] Продукция исправительной колонии №2

Официальной информации о месте содержания оппозиционера российские власти не предоставили. О том, что он сейчас находится в колонии Владимирской области сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, 2 марта США ввели санкции против России из-за отравления Навального. В тот же день Евросоюз тоже ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Навального.