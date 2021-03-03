У колонії, куди відправили Навального, шиють кальсони і труси для силовиків РФ, — ЗМІ (фото)

Російський опозиціонер імовірно відбуватиме покарання в колонії у Володимирській області.

Російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно відправили відбувати покарання в колонію, яка поставляє спідню білизну для силовиків Росії. Про це пише The Insider.

За інформацією видання, йдеться про виправну колонію №2 у Володимирській області (РФ). У 2018 році ця установа отримала контракт на поставку чоловічих трусів, сорочок і кальсонів для обласного управління Федеральної служби відбування покарань. Сума контракту — 821 тисяча рублів (приблизно 330 тис грн). Усього колонія мала поставити 4 тисячі трусів і кальсонів за ціною 81 рубль за штуку (приблизно 33 грн). Ціна сорочок вища — по 311 рублів (майже 125 грн).

На офіційному сайті ФСВП Володимирської області розміщений каталог продукції, яку виробляють ув'язнені місцевих колоній. Це сувеніри, меблі, взуття і текстиль, форма для співробітників поліції, спецодяг, білизна. Їх шиють саме в колонії, в якій, швидше за все, знаходиться Навальний.

[ + – ] Продукція виправної колонії №2

Офіційної інформації про місце утримання опозиціонера російські власті не надали. Про те, що він зараз знаходиться в колонії Володимирської області повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, глави МЗС Великобританії і Німеччині та президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначимо, 2 березня США ввели санкції проти Росії через отруєння Навального. Того ж дня Євросоюз теж ввів санкції проти високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Навального.