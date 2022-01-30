В США трансгендера приговорили за педофилию к 2 годам колонии для подростков-девочек

26-летний Джеймс Таббс получил 2 года в подростковой женской колонии за растление 10-летней девочки, когда ему было 17 лет. Но теперь он не Джеймс, а Ханна, и понесет наказание не как взрослый, а как несовершеннолетний.

В Лос-Анджелесе женщину трансгендера 26-летнюю Ханну Таббс приговорили к двум годам лишения свободы в колонии для девочек, несмотря на то, что во время совершения развратных действий с 10-летней девочкой она была мужчиной. По словам окружного прокурора, в 2014 году Джеймс Таббс был несовершеннолетним. А учитывая то, что он идентифицирует себя как женщина, то отбывать наказание должен в колонии для подростков вместе с девочками, сообщает Fox News.

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Ханна Таббс признала себя виновной в растлении девочки в женском туалете в 2014 году. Тогда она идентифицировала себя как мужчину и ей было 17 лет, а значит она была несовершеннолетней. Именно это обстоятельство повлияло на решение окружного прокурора Джорджа Гаскона просить судью назначить ей минимальный срок лишения свободы и поместить в колонию для подростков. В этой колонии в Лос-Анджелесе могут содержаться как мальчики, так и девочки, но Таббс будет отбывать срок с последними.

"Таббс уже 26 лет и она не подросток. Тем более, что в ходе досудебного расследования выяснилось, что Таббс будучи мужчиной изнасиловал двух детей. Он вел себя как взрослый. Также его раньше арестовывали за нанесение побоев, хранение наркотиков и нарушение условий испытательного срока в штатах Айдахо и Вашингтон", — критикует решение Гаскона, заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Джон Хатами.

Что касается дела о растлении малолетней девочки, за которое Таббс получила срок, то по словам прокуроров, в 2014 году преступница, будучи мужчиной, зашла в женский туалет, схватила за горло девочку и засунула ей руку в трусы. Остановить дальнейшие действия смог зашедший в туалет другой человек.

Поскольку Таббс начала идентифицировать себя как женщина после того, как ее взяли под стражу, а Гаскон отказался судить ее как взрослую, Таббс приговорили к двум годам заключения в колонии для несовершеннолетних. По словам Джоржда Гаскона, он обеспокоен тем, что Таббс может пострадать в учреждении для взрослых как женщина трансгендер.

Напоминаем, писательница Джоан Роулинг вызвала очередную волну критики из-за сообщения о трансгендерах. Она опубликовала в Twitter свою реакцию на новость о том, что полиция в Шотландии будет проводить регистрацию обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они сами будут себя так называть.

Фокус также писал о том, что трансгендерный мужчина показал шрам после смены пола на обложке еженедельника New York Magazine. Он раньше был женщиной-журналисткой и рассказал на страницах издания как перенес операцию по смене пола, а также снялся для обложки в белье, где видно шрам, который остался после фаллопластики, то есть после формирования мужского полового органа.

Как уже писал Фокус, первый трансгендер в истории Олимпиады провалил свое выступление. Штангистка из Новой Зеландии не сумела успешно завершить ни одной из своих попыток на соревнованиях.