У США трансгендера засудили за педофілію до 2 років колонії для підлітків-дівчат

26-річний Джеймс Таббс отримав 2 роки у підлітковій жіночій колонії за розбещення 10-річної дівчинки, коли йому було 17 років. Але тепер він не Джеймс, а Ханна, і покарає не як дорослий, а як неповнолітній.

У Лос-Анджелесі жінку трансгендера 26-річну Ханну Таббс засудили до двох років у колонії для дівчаток, незважаючи на те, що під час вчинення розпусних дій з 10-річною дівчинкою вона була чоловіком. За словами окружного прокурора, у 2014 році Джеймс Таббс був неповнолітнім. А враховуючи те, що він ідентифікує себе як жінка, то відбувати покарання має у колонії для підлітків разом із дівчатками, повідомляє Fox News.

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Ханна Таббс визнала себе винною у розбещенні дівчинки у жіночому туалеті у 2014 році. Тоді вона ідентифікувала себе як чоловіка і їй було 17 років, а отже, вона була неповнолітньою. Саме ця обставина вплинула рішення окружного прокурора Джорджа Гаскона просити суддю призначити їй мінімальний термін позбавлення волі і помістити в колонію для підлітків. У цій колонії в Лос-Анджелесі можуть утримуватися як хлопчики, так і дівчатка, але Таббс відбуватиме термін з останніми.

"Таббс уже 26 років і вона не підліток. Тим більше, що в ході досудового розслідування з'ясувалося, що Таббс, будучи чоловіком, зґвалтував двох дітей. Він поводився як дорослий. Також його раніше заарештовували за завдання побоїв, зберігання наркотиків і порушення умов випробувального терміну в штатах Айдахо та Вашингтон", — критикує рішення Гаскона, заступник окружного прокурора Лос-Анджелеса Джон Хатамі.

Що стосується справи про розбещення малолітньої дівчинки, за яку Таббс отримала термін, то, за словами прокурорів, у 2014 році злочинниця, будучи чоловіком, зайшла в жіночий туалет, схопила за горло дівчинку і засунула їй руку в труси. Зупинити подальші дії змогла інша людина, яка зайшла в туалет.

Оскільки Таббс почала ідентифікувати себе як жінка після того, як її взяли під варту, а Гаскон відмовився судити її як дорослу, Таббс засудили до двох років ув'язнення в колонії для неповнолітніх. За словами Джоржда Гаскона, він стурбований тим, що Таббс може постраждати в установі для дорослих як трансгендер жінка.

Нагадуємо, письменниця Джоан Роулінг викликала чергову хвилю критики через повідомлення про трансгендерів. Вона опублікувала в Twitter свою реакцію на новину про те, що поліція в Шотландії проводитиме реєстрацію обвинувачених у зґвалтуванні чоловіків як жінок, якщо вони самі себе так називатимуть.

Фокус також писав про те, що трансгендерний чоловік показав шрам після зміни статі на обкладинці тижневика New York Magazine. Він раніше був жінкою-журналісткою і розповів на сторінках видання, як переніс операцію зі зміни статі, а також знявся для обкладинки в білизні, де видно шрам, який залишився після фалопластики, тобто після формування чоловічого статевого органу.

Як уже писав Фокус, перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ. Штангістка з Нової Зеландії не зуміла успішно завершити жодну зі своїх спроб на змаганнях.