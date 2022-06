В США хотят увеличить налоги для компаний, работающих в РФ и Беларуси — Дубилет

По словам экс-министра, развязавшие войну страны намерены приравнять к Северной Корее, Ирану, Сирии и Кубе.

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект, который предполагает, что деятельность компаний в России и Беларуси будет приравнена к работе в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе. Это означает, что такие компании будут платить значительно больше налогов, сообщил экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Авторы законопроекта The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс) — Джаред Голден, Дон Бэкон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер.

"Все они входят в двухпартийное объединение "За страну", созданное конгрессменами-ветеранами, который уже не раз выступал за большую поддержку Украины и предоставление ей больше вооружения", — отметил Дубилет.

Конгрессмены объяснили необходимость принятия такого закона тем, что войну против Украины нельзя финансировать налогами, которые платят в государствах-агрессорах американские компании.

По информации Дубилета, аналогичный законопроект внесен и в Сенат США.

3 июня постоянные представители Европейского союза утвердили юридические тексты шестого пакета антироссийских экономических санкций. Пакет включает в себя эмбарго на импорт российской нефти морскими путями, отключение "Сбербанка", Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка от системы SWIFT, приостановку вещания в ЕС российских телеканалов, а также индивидуальные санкции против лиц, ответственных за зверства в Буче и Мариуполе.

Ранее стало известно, что США намерены запретить производить платежи в пользу американских кредиторов со стороны России своим внутренним решением, таким образом, подталкивая Россию к суверенному дефолту.

В начале мая нардеп Ростислав Павленко сообщил, что страны Запада ввели против России 10128 санкций за полномасштабное вторжение в Украину и продолжение военной агрессии.