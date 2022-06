У США хочуть збільшити податки для компаній, що працюють у РФ та Білорусі

За словами ексміністра, країни, які розв'язали війну, мають намір прирівняти до Північної Кореї, Ірану, Сирії і Куби.

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт, який передбачає, що діяльність компаній у Росії та Білорусі буде прирівняна до роботи у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі. Це означає, що такі компанії сплачуватимуть значно більше податків, повідомив ексміністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

Автори законопроєкту The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс) — Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд та Адам Кінзінгер.

"Всі вони входять до двопартійного об'єднання "За країну", створеного конгресменами-ветеранами, який уже не раз виступав за велику підтримку України та надання їй більшої кількості озброєння", — зазначив Дубілет.

Конгресмени пояснили необхідність ухвалення такого закону тим, що війну проти України не можна фінансувати податками, які сплачують у державах-агресорах американські компанії.

За інформацією Дубілета, аналогічний законопроєкт внесено і до Сенату США.

3 червня постійні представники Європейського союзу затвердили юридичні тексти шостого пакету антиросійських економічних санкцій. Пакет включає ембарго на імпорт російської нафти морськими шляхами, відключення "Сбербанку", Россільгоспбанку, Московського кредитного банку та одного білоруського банку від системи SWIFT, призупинення мовлення в ЄС російських телеканалів, а також індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за звірства в Бучі та Маріуполі.

Раніше стало відомо, що США мають намір заборонити робити платежі на користь американських кредиторів з боку Росії своїм внутрішнім рішенням, таким чином підштовхуючи Росію до суверенного дефолту.

На початку травня нардеп Ростислав Павленко повідомив, що країни Заходу ввели проти Росії 10 128 санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну та продовження військової агресії.