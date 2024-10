Мальчик годами питался только фастфудом: что произошло, когда он вырос

Врачи осмотрели юного пациента и определили, что из-за неправильного рациона он не получал тех веществ, которые поддерживают работу зрительных нервов, поэтому они со временем атрофировались.

12-летний мальчик из штата Массачусетс (США), который страдал расстройством пищевого поведения вследствие психологических проблем, употреблял в пищу лишь небольшой перечень продуктов и блюд. Преимущественно это был вредный для здоровья фастфуд, в частности пончики, гамбургеры, картофель фри и сок в коробке. Недавно он прошел диагностику и получил неутешительные анализы, пишет издание The New England Journal of Medicine.

В статье указано, что зрение у мальчика начало ухудшаться в начале 2024 года. Через полтора месяца он уже не мог ходить без помощи родителей, поскольку задевал стены и двери.

В частности, у школьника диагностировали дефицит витамина А, С, D, меди и цинка.

Медики назначили ему курс витаминов: A, C, D и K, а также кальция, тиамина, меди и цинка. Кроме того, родители подмешивали сыну прозрачную добавку к соку, хотя он начал отказываться от напитка уже через несколько недель.

Со временем уровень питательных веществ в организме нормализовался. По совету специалистов родители отправили мальчика на психотерапию: сейчас он уже может есть сыр и зеленый салат. Однако специалисты утверждают, что восстановить зрение не удастся.

"К сожалению, атрофия зрительного нерва у пациента была тяжелой. Эта стадия необратима", — резюмировали исследователи.

