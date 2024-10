Хлопчик роками харчувався лише фастфудом: що сталось, коли він виріс

Лікарі оглянули юного пацієнта і визначили, що через неправильний раціон він не отримував тих речовин, які підтримують роботу зорових нервів, тож вони з часом атрофувалися.

12-річний хлопчик зі штату Массачусетс (США), який страждав на розлад харчової поведінки внаслідок психологічних проблем, вживав у їжу лише невеликий перелік продуктів та страв. Переважно це був шкідливий для здоров’я фастфуд, зокрема пончики, гамбургери, картопля фрі та сік у коробці. Нещодавно він пройшов діагностику й отримав невтішні аналізи, пише видання The New England Journal of Medicine.

У статті зазначено, що зір у хлопчика почав погіршуватися на початку 2024 року. За півтора місяця він уже не міг ходити без допомоги батьків, оскільки зачіпав стіни та двері.

Зокрема, у школяра діагностували дефіцит вітаміну А, С, D, міді та цинку.

Медики призначили йому курс вітамінів: A, C, D і K, а також кальцію, тіаміну, міді та цинку. Крім того, батьки підмішували синові прозору добавку до соку, хоча він почав відмовлятися від напою вже за кілька тижнів.

Незбалансоване харчування викликало у хлопчика сліпоту Фото: Food & Mood

З часом рівень поживних речовин в організмі нормалізувався. За порадою фахівців батьки відправили хлопчика на психотерапію: зараз він уже може їсти сир та зелений салат. Проте фахівці стверджують, що відновити втрачений зір не вдасться.

"На жаль, атрофія зорового нерва у пацієнта була важкою. Ця стадія незворотна", — резюмували дослідники.

