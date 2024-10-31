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Стиль життя

Хлопчик роками харчувався лише фастфудом: що сталось, коли він виріс

Як фастфуд впливає на здоров'я, експеримент, історія хвороби, США
Фото: Daily Mail | Американський школяр їв тільки фастфуд

Лікарі оглянули юного пацієнта і визначили, що через неправильний раціон він не отримував тих речовин, які підтримують роботу зорових нервів, тож вони з часом атрофувалися.

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12-річний хлопчик зі штату Массачусетс (США), який страждав на розлад харчової поведінки внаслідок психологічних проблем, вживав у їжу лише невеликий перелік продуктів та страв. Переважно це був шкідливий для здоров’я фастфуд, зокрема пончики, гамбургери, картопля фрі та сік у коробці. Нещодавно він пройшов діагностику й отримав невтішні аналізи, пише видання The New England Journal of Medicine.

У статті зазначено, що зір у хлопчика почав погіршуватися на початку 2024 року. За півтора місяця він уже не міг ходити без допомоги батьків, оскільки зачіпав стіни та двері.

Зокрема, у школяра діагностували дефіцит вітаміну А, С, D, міді та цинку.

Медики призначили йому курс вітамінів: A, C, D і K, а також кальцію, тіаміну, міді та цинку. Крім того, батьки підмішували синові прозору добавку до соку, хоча він почав відмовлятися від напою вже за кілька тижнів.

Як фастфуд впливає на здоров'я, експеримент, історія хвороби, США Fullscreen
Незбалансоване харчування викликало у хлопчика сліпоту
Фото: Food & Mood

З часом рівень поживних речовин в організмі нормалізувався. За порадою фахівців батьки відправили хлопчика на психотерапію: зараз він уже може їсти сир та зелений салат. Проте фахівці стверджують, що відновити втрачений зір не вдасться.

"На жаль, атрофія зорового нерва у пацієнта була важкою. Ця стадія незворотна", — резюмували дослідники.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річну Дженна Джестетнер із Лос-Анджелеса (штат Каліфорнії, США), яка страждає від сотні алергій і може їсти лише 13 продуктів. Лікарі діагностували у дівчини серйозний розлад — Mast cell activation syndrome (MCAS). Це захворювання може стати причиною виникнення кропив’янки, набряку, низького тиску, утрудненого дихання та сильної діареї.

А от 25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.