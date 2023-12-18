Преемник Prado и Passat B9: главные автомобильные новинки 2023 года (фото)

В нынешнем году на рынок вышли новые кроссоверы, седаны и суперкары. Среди основных новинок года — премиальные BMW 5 Series и Mercedes E-Class, новое поколение VW Passat и рамный Toyota Land Cruiser 250.

Уходящий 2023 год оказался богатым на автомобильные новинки. Увидели мир десятки интересных моделей самых разных классов, причем далеко не все они были трендовыми электромобилями – хватало и авто с двигателями внутреннего сгорания. Фокус выбрал самые важные новые авто 2023 года.

BMW

BMW 5 Series Фото: BMW

Седан BMW 5 Series стал крупнее и кардинально изменился внешне – в дизайне теперь преобладают грани. В салоне на передней панели появился широкий изогнутый дисплей. Наряду с бензиновыми, дизельными и гибридными модификациями впервые появился электрокар i5.

Cadillac

Cadillac Escalade IQ Фото: General Motors

Мир перевернулся – новый Cadillac Escalade стал электрокаром. Огромный 5,7-метровый внедорожник сохраняет массивный дизайн и три ряда сидений внутри (будут доступны версии на 7 и 8 мест). 760-сильная установка позволит разгоняться до сотни менее, чем за 5 с, а запас хода составит 725 км.

Citroen

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Новый Citroen e-C3 – бюджетный электромобиль стоимостью от 20 000 евро. Компактный кросс-хэтчбек с высоким клиренсом выполнен в новом фирменном стиле. Он получил мотор на 113 сил, а ее запас хода достигает 320 км. Citroen e-C3 станет основой для целого семейства доступных электрокаров концерна Stellantis.

Dacia

Фото: Dacia

Бюджетный кроссовер Dacia Duster преобразился внешне и построен на новой платформе. В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Объем багажника вырос до 472 л. Из линейки исчез дизель, но появились новые турбомоторы на 100 и 130 л. с., а также 140-сильный гибрид.

Hyundai

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Santa Fe удивил абсолютно новым угловатым дизайном и стал современней внутри. Среди опций появились сканер отпечатков пальцев и система дезинфекции салона. Модель выйдет на рынок в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 280 л. с.

Kia

Kia EV9 Фото: Kia

Новый флагманский Kia EV9 – большой семейный электрокроссовер. У него рубленный дизайн и очень просторный салон, а зеркала заднего вида можно заменить камерами. На выбор предложат модификации на 6 и 7 мест мощностью до 380 сил и с запасом хода до 540 км.

Lamborghini

Lamborghini Revuelto Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Revuelto – гибридный преемник Aventador. Полноприводное купе сохранило атмосферный V12, но его дополнили гибридной установкой. Результат – 1000 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class стал крупнее и выразительнее на вид, а внутри установили сразу три дисплея на передней панели. В мультимедийную систему вшили Zoom, Tik-Tok и даже игру Angry Birds. Автомобиль может самостоятельно парковаться без водителя в салоне. Электрического варианта в линейке нет, но все доступные версии (мощностью до 375 л. с.) являются гибридами.

Mitsubishi

Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi L200 остается рамной моделью старой школы, но со временем может получить гибридные и даже электрические версии. Пока же пикап предложен с турбодизелями мощностью 150-204 л. с. В основе авто лежит платформа Nissan Navara.

Peugeot

Peugeot e-3008 Фото: Stellantis

Новый Peugeot 3008 сменил имидж – стал ярким купе-кроссовером с аркообразной крышей. Мало того, впервые у модели появились электрические версии e-3008 мощностью 210-320 л. с. с запасом хода до 700 км. Бензиновые двигатели будут доступны только в составе гибридных установок.

Renault

Renault Scenic Фото: Renault

Renault Scenic вернули на рынок, но теперь это не минивэн, а кроссовер, причем электрический. 4,5-метровая модель просторная внутри и обладает большим 545-литровым багажником. На выбор предложат версии мощностью 170 и 220 л. с., а запас хода достигнет 610 км.

Renault Rafale Фото: Renault

Renault Rafale – новый флагманский купе-кроссовер, который сменит модель Koleos. 4,7-метровое авто станет более доступной альтернативой BMW X4. Все версии модели будут гибридными: поначалу дебютировал 200-сильный переднеприводный кроссовер, а позже появится полноприводная модификация на 300 сил.

Skoda

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Skoda в 2023 году обновила сразу две своих флагманских модели. Кроссовер Kodiaq второго поколения выглядит солиднее, стал крупнее и просторнее, а объем его багажника вырос до 910 л в пятиместной конфигурации. Как и ранее, доступен и семиместный вариант. Модель доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 150 до 204 л. с.

Skoda Superb Фото: Skoda

Новый Skoda Superb по-прежнему предлагают в кузовах лифтюек и универсал. Он получился элегантнее и стал более обтекаемым. Двигатели общие с Kodiaq, хотя у Superb есть и более мощная 265-сильная версия.

Subaru

Subaru Forester Фото: Subaru

Новый Subaru Forester изменился внешне, а в его салоне появился большой тачскрин. Возросшие размеры добавили внутреннего пространства и увеличили багажник. Под капотом осталась 2,5-литровая оппозитная четверка на 180 л. с.

Toyota

Toyota Land Cruiser 250 Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 250 – долгожданный преемник Prado. Его внешность выполнена в ретро-стиле, а вот салон, наоборот, стал современнее – появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Модель сохранила 2,8-литровый 204-сильный турбодизель, а вот на смену бензиновому V6 пришли 2,4-литровый турбомотор на 281 л. с. и 326-сильная гибридная установка.

Volkswagen

Volkswagen Passat B9 Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat B9 предложен исключительно в кузове универсал с огромным 690-литровым багажником. В салоне появился огромный тачскрин, а базовая комплектация теперь включает трехзонный климат-контроль и камеру. Палитра модели включает бензиновые, дизельные и гибридные версии мощностью от 150 до 272 л. с.

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan также сменил поколение и стал похожим на хэтчбек Golf. Хотя по габаритам кроссовер сопоставим с предшественником, салон стал просторнее, а объем багажника вырос до 652 л. Как и Passat, автомобиль предлагают в модификациях мощностью до 272 сил.

Volvo

Volvo EX30 Фото: Volvo

Новый Volvo EX30 – недорогой 4,2-метровый электрокроссовер стоимостью от 36 000 евро. Авто отличается сдержанным дизайном и минималистским интерьером. На выбор предложены заднеприводная 272-сильная и полноприводная 428-сильная версии, а запас хода может достигать 480 км.

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