"Украинагейт" в США: У Зеленского оценили риски и возможности

Упоминание Украины в расследовании по делу об импичменте президента США Дональда Трампа несет для страны, как угрозы, так и возможности. Об этом заявил внештатный советник президента Игорь Новиков в интервью TheBabel.

По его словам, существует риск того, что представители украинской власти станут в США "токсичными", и тогда будет сложно организовывать какие-либо встречи или переговоры, но в то же время, открываются и новые возможности. В истории США еще не было такого количества упоминаний Украины. Новиков считает, что контекст этих упоминаний выглядит как "нейтрально-позитивный".

"Мы получили открытое признание, что президент Зеленский в глазах американской политической элиты и мира – реформатор, а не псевдореформатор, как называют предыдущих правителей Украины", – заявил он.

Он отметил, что учитывая сложившиеся обстоятельства, Владимир Зеленский может провести встречу с Дональдом Трампом в конце 2019 или в начале 2020 года.

"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени", – сказал Новиков.

По его мнению, визит пока висит в воздухе, но непременно состоится.

"Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе", – сказал Новиков.

Он также прокомментировал ситуацию с назначением посла Украины в США.

"Этот процесс запущен и зависит не только от нас – в него вовлечены две страны", – сказал Новиков.

Он сообщил, что по его данным, на этот пост есть одна кандидатура – Владимир Ельченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.