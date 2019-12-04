Зеркаль о своем интервью NYT: Думала, такие манипуляции бывают только в РФ

Экс-замглавы МИД отрицает, что говорила амриканскому изданию о проблемах с военной помощью США

Экс-замглавы МИД Елена Зеркаль говорит, что The New York Times перекрутили ее слова о заморозке военной помощи США.

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Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только российской пропаганде", – заявила Зеркаль.

По ее словам, речь шла лишь о том, что вопрос о военной помощи остался без окончательного решения, "никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема".

"Этот вопрос привлек мое внимание, потому что для меня было действительно непонятно, почему он еще не решен. Но такого ощущения, что это кризис, это может привести к каким-то последствиям, у меня не было", – объяснила дипломат.

Также экс-замминистра иностранных дел говорит, что NYT перекрутило ее слова об увольнении из МИД из-за "подковерной дипломатии", в то время как на самом деле журналист лишь спрашивал, считает ли Зеркаль, что такая дипломатия должна превалировать над нормальной.

Неправильно издание интерпретировало и историю с внезапно отмененным визитом в Вашингтон.

На самом деле, поездка Зеркаль должна была быть посвящена вопросам применения санкций к проекту Северный поток-2. Встречи с конгрессменами, на которой могла быть затронута тема импичмента Трампа, не планировалась.

"Сейчас я нахожусь в коммуникации с автором этого текста, с Эндрю Крамером. Послала ему не только свое возмущение по поводу этой статьи, а и все свои обеспокоенности, в особенности ссылаясь на цитаты, которые он мне до этого присылал", – заявила Зеркаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.