Кулеба: Готовится полноценный визит Зеленского в США

Киев работает над подготовкой полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Голос Америки.

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом президенту Зеленскому сразу после выборов. Необходимо упомянуть о NDAA (закон о государственном оборонном бюджете США – ред.), который был принят только два дня назад, который ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине", – заявил он.

Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, "стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой".

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