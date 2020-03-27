В Украине за сутки подтвердили еще 92 случая коронавируса
В Украине уже зафиксировано 310 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.
За последние сутки в Украине выявлено 92 новых случая, уточняется в сообщении по состоянию на 23:00.
По состоянию на 22:00 26 марта в Украине официально было подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом. А по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- 27 марта в Тернопольской области у девяти врачей обнаружен коронавирус. Кроме того, заразились три полицейских, в том числе глава полиции Киева Андрей Крищенко и один курсант.
- Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.