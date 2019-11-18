Сондленд говорил, что занимался украинским вопросом по приказу Трампа, – свидетель
Бывший советник президента США по России и Европе Тим Моррисон в своих показаниях в деле об импичменте подтвердил, что посол США в ЕС Гордон Сондленд действовал по приказу президента Дональда Трампа и регулярно с ним общался. Об этом сообщает Politico.
По словам Моррисона, Сондленд неоднократно напрямую общался с президентом США и говорил, что действует по личному распоряжению Трампа.
Так, в стенограмме слушаний указывается, что один из расследователей спросил Моррисона, действительно ли Сондленд держал такую тесную связь с президентом, на что экс-советник Трампа ответил утвердительно.
Расследователи импичмента подчеркивают, что прямой доступ Сондленда к Трампу очень важный аспект в деле, так как похоже, посол США в ЕС сыграл ключевую роль в передаче требований президента США украинским лидерам.
Сам же Сондленд признал, что 1 сентября сообщил украинским чиновникам о том, что военную помощь от США было бы легче получить, если бы Владимир Зеленский объявил о начале расследования против Burisma, с которой был связан сын экс-вице-президента США Джо Байдена.
Представитель Госдепартамента США Дэвид Холмс в минувшую пятницу также подтвердил, что после скандального разговора Трампа с Зеленским, на следующий день с президентом США общался Сондленд по телефону из киевского ресторана.
Холмс рассказал, что слышал, как Трамп спрашивал о ходе расследования, а посол подтвердил, что Зеленский согласился на условия США. Представитель Госдепа также добавил, что Сондленд после разговора с Трампом, сказал, что президента больше беспокоит не Украина, а расследование против Байдена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".