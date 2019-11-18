Трамп раздумывает над дачей показаний в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте в Конгрессе США. Об этом он написал в Twitter.

В своем твите американский лидер прокомментировал предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в интервью каналу CBS сказала, что президент "мог бы явиться непосредственно в комитет и выступить, рассказав всю правду, которую хочет, если захочет".

"Если у него есть информация, которая носит оправдывающий характер, то есть снимает вину, мы бы очень хотели ее получить", – добавила она.

Трамп в понедельник ответил на ее предложение.

"Хотя я не сделал ничего плохого и не хочу придавать убедительности этому фарсу без соблюдения должных процедур, мне нравится эта идея и я всерьез ее рассмотрю, чтобы Конгресс снова сосредоточился на своей работе", – написал он.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер также поддержал такую идею.

"Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, не надо писать твиты. Надо прийти в комитет и дать показания под присягой. А еще надо позволить всем его приближенным явиться в комитет и дать показания под присягой", – сказал Шумер журналистам.

По его словам, стремление Белого дома помешать свидетелям давать показания вызывает вопрос: "Что он скрывает?"

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.