Демократы вызвали свидетеля, чьих показаний боится Белый дом
В среду, 20 ноября, в ходе публичных слушаний по делу об импичменте должен дать показания посол США в ЕС Гордон Сондленд. Об этом сообщает The Guardian.
Ожидается, что основные вопросы расследователей импичмента коснутся телефонного звонка Сондленда президенту США Дональду Трампу, который был совершен в киевском ресторане. По словам многих свидетелей, посол был очень тесно связан с украинским вопросом, по которому отчитывался лично перед президентом США.
В связи с этим, Сондленд является свидетелем, который больше остальных пугает Белый дом. СМИ предполагают, что посол может отказаться от дачи показаний, сославшись на пятую поправку, которая позволяет лицам не свидетельствовать против себя.
На ряду с дипломатом Куртом Волкером и экс-министром энергетики США Риком Перри, Сондленд – богатый отельер, пожертвовавший 1 млн долларов в инаугурационный комитет Трампа. Он также был одним из "трех амигос", которых администрация Трампа для давления на Украину.
Кроме этого, Сондленд уже менял свои показания, которые в первый раз давал за закрытыми дверями. Посол сообщил, что вспомнил, как сказал помощнику президенту Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо сделать "антикоррупционное заявление" для получения помощи.
В своих показаниях Сондленд не сообщил о звонке Трампу из киевского ресторана.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".