Демократы вызвали свидетеля, чьих показаний боится Белый дом

В среду, 20 ноября, в ходе публичных слушаний по делу об импичменте должен дать показания посол США в ЕС Гордон Сондленд. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что основные вопросы расследователей импичмента коснутся телефонного звонка Сондленда президенту США Дональду Трампу, который был совершен в киевском ресторане. По словам многих свидетелей, посол был очень тесно связан с украинским вопросом, по которому отчитывался лично перед президентом США.

В связи с этим, Сондленд является свидетелем, который больше остальных пугает Белый дом. СМИ предполагают, что посол может отказаться от дачи показаний, сославшись на пятую поправку, которая позволяет лицам не свидетельствовать против себя.

На ряду с дипломатом Куртом Волкером и экс-министром энергетики США Риком Перри, Сондленд – богатый отельер, пожертвовавший 1 млн долларов в инаугурационный комитет Трампа. Он также был одним из "трех амигос", которых администрация Трампа для давления на Украину.

Кроме этого, Сондленд уже менял свои показания, которые в первый раз давал за закрытыми дверями. Посол сообщил, что вспомнил, как сказал помощнику президенту Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо сделать "антикоррупционное заявление" для получения помощи.

В своих показаниях Сондленд не сообщил о звонке Трампу из киевского ресторана.

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