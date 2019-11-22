Трамп продвигал теорию, дискредитирующую Украину, – свидетель
Президент США Дональд Трамп проигнорировал информацию от старших советников и продвигал ложную теорию о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года. Об этом сообщила экс-сотрудница Совета по национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл во время дачи показаний по импичменту, передает BBC.
По словам Хилл, Трамп прислушался к мнению своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. В свою очередь, бывшая советница президента США назвала претензии к Украине "вымышленным повествованием".
Хилл давала показания в четверг, 21 ноября, в ходе последних на этой неделе публичных слушаний в деле об импичменте.
Во время своего выступления Хилл призвала не продвигать "политически обусловленную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы США.
"Это вымышленный рассказ, который был разработан и распространен российскими спецслужбами", – заявила Хилл.
На вопрос от демократов о том, проигнорировал ли Трамп совет от высокопоставленных чиновников в пользу мнения Рудольфа Джулиани, Хилл ответила:
"Да, похоже, так и есть".
Также она предупредила, что Джулиани делал "взрывоопасные" и "подстрекательские" заявления об Украине.
"Он выдвигал вопросы и идеи, которые вернутся, чтобы преследовать нас. Я думаю это то, где мы находимся сейчас", – подытожила бывшая чиновница.
Кроме этого, она подтвердила, что имела несколько "показательных встреч" с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, в ходе которых Хилл поняла, что у посла была "другая сфера деятельности".
"У него было личное внутреннее, политическое поручение, мы же занимались вопросами национальной безопасности", – добавила Хилл.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".