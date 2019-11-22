Трамп: Проблема коррупции в Украине стоит наиболее остро

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что, оказывая помощь украинскому народу, он хочет быть уверенным в ее правильном распределении.

При этом американский лидер подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.

"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине) будут израсходованы нужным образом", – пояснил он.

По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро, и именно этот фактор подтолкнул его поручить Рудольфу Джулиани курировать тематику, связанную с Украиной.

Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет".

Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.