Бенефис электромобилей: в Японии назвали лучшие авто 2022 года (фото)

Впервые в истории премии Car of the Year Japan победителями стали сразу две модели. Среди номинантов преобладают электромобили.

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Объявлены лауреаты конкурса Car of the Year Japan ("Автомобиль года в Японии"). Впервые в его истории победителем стал электромобиль. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

[ + – ] Лучшим импортным авто стал Hyundai Ioniq 5

Если точнее, то победителей в нынешнем году два – это модели-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV. Компактные городские электрокары опередили в голосовании новые Honda Civic и Toyota Crown. Всего же в финал голосования вышло 11 моделей.

[ + – ] Награду за дизайн получил BMW iX

Электромобили победили и ряде в других категорий. Так, лучшим импортным авто стал электрокар Hyundai Ioniq 5, а награду за дизайн получил электрокроссовер BMW iX.

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Самым технологичным авто года признали кроссовер Nissan X-Trail с экономичной гибридной установкой e-Power. Среди спорткаров победила новая Honda Civic Type R. Ну а в классе компактных городских моделей триумфовали те же Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

[ + – ] Самым технологичным авто стал гибрид Nissan X-Trail e-Power

Конкурс Car of the Year Japan проводится с 1980 года. Лучшие автомобили года выбирает жюри из 60 японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал минивэн Nissan Note.

Ранее Фокус рассказывал, что определены финалисты премии "Европейский автомобиль года". Среди них также преобладают электрокары.

Также лучшие автомобили года назвали в США .