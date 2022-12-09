Бенефис электромобилей: в Японии назвали лучшие авто 2022 года (фото)
Впервые в истории премии Car of the Year Japan победителями стали сразу две модели. Среди номинантов преобладают электромобили.
Объявлены лауреаты конкурса Car of the Year Japan ("Автомобиль года в Японии"). Впервые в его истории победителем стал электромобиль. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Если точнее, то победителей в нынешнем году два – это модели-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV. Компактные городские электрокары опередили в голосовании новые Honda Civic и Toyota Crown. Всего же в финал голосования вышло 11 моделей.
Электромобили победили и ряде в других категорий. Так, лучшим импортным авто стал электрокар Hyundai Ioniq 5, а награду за дизайн получил электрокроссовер BMW iX.
Самым технологичным авто года признали кроссовер Nissan X-Trail с экономичной гибридной установкой e-Power. Среди спорткаров победила новая Honda Civic Type R. Ну а в классе компактных городских моделей триумфовали те же Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.
Конкурс Car of the Year Japan проводится с 1980 года. Лучшие автомобили года выбирает жюри из 60 японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал минивэн Nissan Note.
Ранее Фокус рассказывал, что определены финалисты премии "Европейский автомобиль года". Среди них также преобладают электрокары.
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