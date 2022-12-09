Бенефіс електромобілів: у Японії назвали найкращі авто 2022 року (фото)

Уперше в історії премії Car of the Year Japan переможцями стали одразу дві моделі. Серед номінантів переважають електромобілі.

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Оголосили лауреатів конкурсу Car of the Year Japan ("Автомобіль року в Японії"). Вперше в його історії переможцем став електромобіль. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

[ + – ] Найкращим імпортним авто став Hyundai Ioniq 5

Якщо точніше, то переможців цього року двоє — це моделі-близнюки Nissan Sakura та Mitsubishi eK Cross EV. Компактні міські електрокари випередили в голосуванні нові Honda Civic і Toyota Crown. Загалом у фінал голосування вийшли 11 моделей.

[ + – ] Нагороду за дизайн отримав BMW iX

Електромобілі перемогли й у низці інших категорій. Так, найкращим імпортним авто став електрокар Hyundai Ioniq 5, а нагороду за дизайн отримав електрокросовер BMW iX.

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Розсекречено найдоступніший електромобіль Honda за $7300 (фото)

Найтехнологічнішим авто року визнали кросовер Nissan X-Trail із економною гібридною установкою e-Power. Серед спорткарів перемогла нова Honda Civic Type R. Ну а в класі компактних міських моделей тріумфували ті ж самі Nissan Sakura та Mitsubishi eK Cross EV.

[ + – ] Найтехнологічнішим авто став гібрид Nissan X-Trail e-Power

Конкурс Car of the Year Japan проводиться з 1980 року. Найкращі автомобілі року обирає журі з 60 японських автожурналістів. Торік переможцем став мінівен Nissan Note.

Раніше Фокус розповідав, що визначили фіналістів премії "Європейський автомобіль року". Серед них також переважають електрокари.

Також найкращі автомобілі року назвали в США.