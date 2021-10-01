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Королевский эксперт анонсировала сенсационные разоблачения монархии в своей новой книге

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автор Тина Браун
Фото: Getty Images | Тина Браун в 2007 году написала книгу "Хроники Дианы", ставшую бестселлером

Книга Тины Браун выйдет незадолго до того, как будут опубликованы первые мемуары принца Гарри. Эти откровения могут обернуться для Букингемского дворца непредвиденными последствиями.

Журналист и писательница Тина Браун анонсировала свою новую книгу "Дворцовые документы — внутри Виндзорского дома — правда и суматоха" ("The Palace Papers: Inside The House Of Windsor — The Truth And The Surmoil"), которая выходит в апреле, за два месца до празднования 70-летия пребывания на троне Елизаветы II и до выхода первой книги откровенных мемуаров принца Гарри.

"Рада объявить о моей новой книге… Прочтите, как монархия пыталась сохранить себя среди взрывоопасных заголовков", – говорится в Twitter автора.

Тина Браун анонсировала выход книги в следующем апреле

Книга выйдет из печати в издательстве Penguin и станет продолжением бестселлера Браун "Хроники Дианы", опубликованного в 2007 году. В Penguin Books подчеркнули, что книга расскажет настоящую историю" королевской семьи за 25 лет со дня смерти принцессы Дианы и "безвозвратно изменит то, как читатели воспринимают и понимают королевскую семью".

Предварительно сообщается, что в ней будет отслежено "ослабление хватки" королевы над монархией, а сюжет основан на "годах исследований и личного доступа" к материалам бывшего редактора Vanity Fair.

книга о королевской семье
Книга затронет немало последних событий из жизни королевской семьи
Фото: Penguin Books

В частности, в ней упомянуты обвинения в дружбе принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, а также решение Гарри и Меган уйти с поста старших членов королевской семьи.

В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали этот анонс, однако известно, что информация о планах Гарри написать мемуары вызвала негодование при дворе. Королевские эксперты сходятся на мысли, что откровения герцога Сассекского могут стать очередным ударом по монархии, которая уже столкнулась с обвинениями в расизме после интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.