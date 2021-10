Королевский эксперт анонсировала сенсационные разоблачения монархии в своей новой книге

Книга Тины Браун выйдет незадолго до того, как будут опубликованы первые мемуары принца Гарри. Эти откровения могут обернуться для Букингемского дворца непредвиденными последствиями.

Журналист и писательница Тина Браун анонсировала свою новую книгу "Дворцовые документы — внутри Виндзорского дома — правда и суматоха" ("The Palace Papers: Inside The House Of Windsor — The Truth And The Surmoil"), которая выходит в апреле, за два месца до празднования 70-летия пребывания на троне Елизаветы II и до выхода первой книги откровенных мемуаров принца Гарри.

"Рада объявить о моей новой книге… Прочтите, как монархия пыталась сохранить себя среди взрывоопасных заголовков", – говорится в Twitter автора.

[ + – ] Тина Браун анонсировала выход книги в следующем апреле

Книга выйдет из печати в издательстве Penguin и станет продолжением бестселлера Браун "Хроники Дианы", опубликованного в 2007 году. В Penguin Books подчеркнули, что книга расскажет настоящую историю" королевской семьи за 25 лет со дня смерти принцессы Дианы и "безвозвратно изменит то, как читатели воспринимают и понимают королевскую семью".

Предварительно сообщается, что в ней будет отслежено "ослабление хватки" королевы над монархией, а сюжет основан на "годах исследований и личного доступа" к материалам бывшего редактора Vanity Fair.

[ + – ] Книга затронет немало последних событий из жизни королевской семьи Фото: Penguin Books

В частности, в ней упомянуты обвинения в дружбе принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, а также решение Гарри и Меган уйти с поста старших членов королевской семьи.

В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали этот анонс, однако известно, что информация о планах Гарри написать мемуары вызвала негодование при дворе. Королевские эксперты сходятся на мысли, что откровения герцога Сассекского могут стать очередным ударом по монархии, которая уже столкнулась с обвинениями в расизме после интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.