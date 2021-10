Королівська експертка анонсувала сенсаційні викриття монархії у своїй новій книзі

Книга Тіни Браун вийде незадовго до того, як будуть опубліковані перші мемуари принца Гаррі. Ці одкровення можуть обернутися для Букінгемського палацу непередбаченими наслідками.

Журналістка і письменниця Тіна Браун анонсувала свою нову книгу "Палацові документи — всередині Віндзорського будинку — правда і метушня" ("The Palace Papers: Inside The House Of Windsor — The Truth And The Surmoil"), яка виходить у квітні, за два місяці до святкування 70-річчя перебування на троні Єлизавети II і до виходу першої книги відвертих мемуарів принца Гаррі.

"Рада оголосити про мою нову книгу... Прочитайте, як монархія намагалася зберегти себе серед вибухонебезпечних заголовків", — йдеться у Twitter авторки.

[ + – ] Тіна Браун анонсувала вихід книги в наступному квітні

Книга вийде друком у видавництві Penguin і стане продовженням бестселера Браун "Хроніки Діани", опублікованого у 2007 році. У Penguin Books підкреслили, що книга розповість справжню історію "королівської сім'ї за 25 років з дня смерті принцеси Діани і" безповоротно змінить те, як читачі сприймають і розуміють королівську сім'ю".

Попередньо повідомляється, що в ній буде відстежено "ослаблення хватки" королеви над монархією, а сюжет заснований на "роках досліджень і особистого доступу" до матеріалів колишнього редактора Vanity Fair.

[ + – ] Книга торкнеться чимало останніх подій з життя королівської сім'ї Фото: Penguin Books

Зокрема, у ній згадані звинувачення в дружбі принца Ендрю з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштайном, а також рішення Гаррі і Меган піти з поста старших членів королівської сім'ї.

У Букінгемському палаці поки ніяк не прокоментували цей анонс, проте відомо, що інформація про плани Гаррі написати мемуари викликала обурення при дворі. Королівські експерти сходяться на думці, що одкровення герцога Сассекського можуть стати черговим ударом по монархії, яка вже зіткнулася зі звинуваченнями в расизмі після інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі.