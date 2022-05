49-килограммовая Виктория Бекхэм назвала худобу "старомодной" и похвалила женщин в теле

По мнению Бекхэм, платья из ее новой коллекции будут лучше сидеть на фигуристых женщинах.

48-летняя британская дизайнер и экс-участница популярного герлз-бенда Spice Girls Виктория Бекхэм уверена, что желание быть стройной устарело, а нынешние девушки и женщины "хотят иметь попу и грудь". Об этом знаменитость, вес которой, по разным данным, составляет от 49 до 55 кг при росте 164 см заявила в интервью журналу Grazia, обложку которого украсила.

мать четырех детей и жена футболиста Дэвида Бекхэма появилась на титульной странице глянца в черном кардигане собственного бренда Victoria Beckham, черных кружевных шортах Found And Vision, винтажном белье от What Katie Did, а образ дополнили латексные кроличьи ушки от Atusko Kudo и босоножки на высоком каблуке Saint Laurent.

Виктория призналась, что значительную часть своей жизни провела, стараясь сохранить юношеские параметры и панически боясь поправиться хотя бы на пару килограммов. Теперь же она продвигает идею натурального и здорового тела. Тем более, что это совпадает с концепцией ее новой коллекции.

"Это старомодное отношение — желание быть по-настоящему худой. Я думаю, что современные женщины хотят выглядеть здоровыми и соблазнительными. Они хотят иметь сиськи и попу. Чем ты пышнее, тем лучше выглядят мои платья VB Body. Линейка VB Body от Victoria, включающая платья из плотного трикотажа и отдельные изделия, на самом деле была разработана с расчетом на пышные формы. Каждая женщина хочет красивую, округлую, пышную попу, верно? Для этого вам понадобится очень тугое вязание, которое обхватит вас в талии и удержит во всех нужных местах", – заявила бизнесвумен.

Миссис Бекхэм добавила, что "находит отношение и стиль полных женщин раскрепощающими и вдохновляющими для своих детей", в том числе для 10-летней дочери Харпер. Что касается ее собственной фигуры, то Вики вывела для себя идеальную формулу сохранения параметров:

"Я нашла собственный баланс между желанием развлекаться и дисциплиной в отношении здорового питания и тренировок. Когда вы моложе, вы боретесь с этим балансом, но, став старше, я достигла того, что знаю, как выглядит этот баланс. Я просто знаю, что работает для меня".

