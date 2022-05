49-кілограмова Вікторія Бекхем назвала худорлявість "старомодною" та похвалила жінок у тілі

На думку Бекхем, сукні з її нової колекції краще сидітимуть на фігуристих жінках.

48-річна британська дизайнерка й ексучасниця популярного гьорлз-бенду Spice Girls Вікторія Бекхем впевнена, що бажання бути стрункою застаріло, а нинішні дівчата та жінки "хочуть мати попу та груди". Про це знаменитість, вага якої, за різними даними, становить від 49 до 55 кг при зрості 164 см, заявила в інтерв'ю журналу Grazia, обкладинку якого прикрасила.

Мати чотирьох дітей і дружина футболіста Девіда Бекхема з'явилася на титульній сторінці глянцю в чорному кардигані власного бренду Victoria Beckham, чорних мереживних шортах Found And Vision, вінтажній білизні від What Katie Did, а образ доповнили Laurent.

Вікторія зізналася, що значну частину свого життя провела, намагаючись зберегти юнацькі параметри, та панічно боячись погладшати хоча б на кілька кілограмів. Тепер вона просуває ідею натурального та здорового тіла. Тим більше, що це збігається з концепцією її нової колекції.

"Це старомодне ставлення — бажання бути по-справжньому худим. Я думаю, що сучасні жінки хочуть мати здоровий і спокусливий вигляд. Вони хочуть мати груди та попу. Чим ти пишніша, тим кращий вигляд мають мої сукні VB Body. Лінійка VB Body від Victoria, що включає сукні зі щільного трикотажу й окремі вироби, насправді була розроблена з розрахунком на пишні форми, кожна жінка хоче красиву, округлу, пишну попу, правильно?" — заявила бізнесвумен.

Місіс Бекхем додала, що "вважає ставлення та стиль повних жінок такими, що розковують і надихають її дітей", у тому числі 10-річну доньку Гарпер. Щодо її власної фігури, то Вікі вивела для себе ідеальну формулу збереження параметрів:

"Я знайшла власний баланс між бажанням розважатися та дисципліною щодо здорового харчування та тренувань. Коли ви молодші, ви боретеся з цим балансом, але, ставши старшою, я досягла того, що знаю, який цей баланс. Я просто знаю, що працює для мене".

Раніше ми писали, що Вікторія на честь свого 48-річчя, яке вона відсвяткувала у квітні, показала громадськості дитячу фотографію. На ній майбутній зірці дев'ять років.

Нещодавно Бекхеми одружили свого старшого сина Брукліна. Його обраницею стала донька американського мільярдера Нікола Пельтц. За чутками, мати нареченого була проти одруження сина, проте все ж таки прийняла його вибір. Пишне весілля пройшло в маєтку сім'ї Пельтц у США, а Вікторія з'явилася на заході в сукні, на створення якої пішло п'ять днів.