Балансируя на канате. Почему Украине придется выбирать, с кем она – с Китаем или США

После десятилетий сотрудничества в выгодном для США формате Китайская Народная Республика решила, что отныне роль "младшего партнера" ее не устраивает. Официальный Пекин стремится, как минимум, к региональному доминированию, а в далекой перспективе примеряет на себя мировую корону. Однако прежде чем расправить плечи, Китаю необходимо избавиться от опеки нынешнего гегемона.

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Поднебесная и сегодня является важным звеном цепочки производственного цикла, которым управляет США. Американская модель экономики распространилась на весь мир, и Вашингтон руководит ею с максимальной выгодой для себя. У этой модели есть сырьевые ресурсы, есть рынки сбыта, есть технологические лидеры, однако весь механизм завязан на Вашингтоне.

Страны, включенные в цепочку, могут менять свои роли внутри производственных звеньев, и даже кое в чем опережать США — этой чертой схема отличается от классических метрополий. Однако нельзя посягать на главное – неприкосновенность самой модели, структуры экономики, кровью которой является доллар, а сердцем — ФРС (Федеральная резервная система) США.

Китай — давно уже не просто сырьевая база. Страна достигла как значительных успехов в развитии промышленного производства, так и определенной степени технического прогресса. Однако до недавнего времени Пекин не претендовал ни на изменение экономической парадигмы, ни на формирование собственной экономической модели и перезамыкание системы из Вашингтона на себя.

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После победы коммунистов в гражданской войне поверженные националисты (представители партии Гоминьдан) эмигрировали на остров Тайвань. И долгое время именно власть генералиссимуса Чан Кайши США и их союзники признавали как официальное правительство Китая — а коммунистический Пекин оставался гигантской непризнанной республикой.

Только в семидесятые годы ХХ в. тогдашний государственный секретарь США Генри Киссинджер понял, что таким образом США сами толкают Поднебесную к союзу с Москвой, с которой, кстати, сам официальный Пекин уже не особенно стремился дружить. Дипломатия Киссинджера действительно обусловила потерю СССР своего могущественного азиатского союзника, что сыграло не последнюю роль в крахе Союза. Китаю это дало значительные возможности экономического развития (правда, здесь важно не путать возможности с рывком).

В 1989 году власти КНР продемонстрировали, что экономическое развитие будет происходить отдельно от либерализации общественной жизни, таким образом задекларировав стремление к своему "особому пути". Захмелевший от счастья победы в холодной войне Запад просмотрел этот момент, допустив экономическое развитие отличной от себя отдельной цивилизации.

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Поначалу Китай был всего лишь сырьевой базой для развитых стран. Затем он стал огромной фабрикой с дешевой рабочей силой. В ХХІ веке западные корпорации начали переносить в Китай свое высокотехнологичное производство — это происходило вопреки интересам жителей стран "золотого миллиарда", терявших рабочие места, но Китаю это было выгодно.

Коммунистическая партия охотно шла на уступки западным корпорациям, создавая максимально комфортные условия для партнерства. В свою очередь, западные компании фактически развивали КНР, подтверждая одну из основных догм коммунистической теории — о капиталисте, который не остановится ни перед чем, когда почувствует близкую выгоду.

Ради этого сотрудничества Коммунистическая партия Китая даже пошла на реформу своей идеологии. Были введены положения о "социализме с китайскими особенностями", который фактически представлял собой капитализм под пристальным государственным контролем и с государственными корпорациями в качестве игроков.

Китайские традиции во многом основаны на национализме. На протяжении всего существования цивилизация долин рек Янцзы и Хуанхэ была искренне убеждена в своей исключительности и превосходстве над другими народами. Жители Поднебесной имели объективные причины считать себя более цивилизованными, чем соседи, а столкновения с ними только подтверждали этот тезис. За тысячелетие он превратилась в догму. И потому наивно было считать, что, получив экономическую основу, китайское руководство — которое, вопреки всем "культурным революциям", все равно остается в первую очередь китайским — не захочет восстановить древнее величие Поднебесной империи.

Ослепленные экономическими выгодами западные политики опомнились, когда китайские амбиции уже просто невозможно было не замечать. Все началось со смены экономической парадигмы. Европа из доминанты превратилась в регион, зависимый не только от поставок сырья из Китая, но также от его продукции и даже инвестиций.

Европейское сотрудничество с Китаем имеет свои особенности: по понятным причинам здесь задействовано меньше китайских кредитов, дотаций и других рычагов "мягкой силы", чем, скажем, в Африке или странах Латинской Америки. Европа – родина некогда крупнейших мировых империй — априори не могла сотрудничать с Китаем на условиях зависимости. Поэтому китайские кредиты хотя и присутствуют в этой части света, но только в рамках конкретных проектов, опирающихся на инвестиции из Поднебесной, без передачи стратегической инициативы.

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Однако наиболее распространено сотрудничество в рамках экономических цепочек, которые обусловливают взаимозависимость импорта/экспорта или сырьевых баз и рынков сбыта. Во многих случаях симбиоз Китая и европейских государств настолько тесен, что даже опытные эксперты затрудняются при оценке рисков: чем обернется конфронтация между КНР и ЕС для каждой из сторон.

Кто больше пострадает – Китай, являющийся экспортером сырья для государств Западной Европы и его импортером из Европы Восточной, или сама Европа, которая сбывает Китаю свою высокотехнологичную продукцию, одновременно нуждаясь в китайских комплектующих, сырье и товарах повседневного сбыта.

Как просчитать разрыв настолько плотных экономических связей в самых разных отраслях? Все сходятся на том, что существенный ущерб понесут обе стороны. Потому-то ЕС и не спешит вслед за США разрывать связи с Китаем и обострять отношения.

Другой существенный фактор, влияющий на ситуацию, это геополитика. Франция и Германия претендуют на роль самостоятельных центров силы в мире, а отнюдь не цепных псов Вашингтона. Однако на самом деле экономический и военный потенциал пока не позволяет им вести самостоятельную политическую игру. Так что, пытаясь внедрить свою политику, европейские гегемоны рискуют стать орудием политических интриг для более мощных геополитических игроков.

Страны Европы превратили Китай в источник сырья и рынок сбыта своих товаров еще в XIX веке. В конце ХХ столетия они закрепили статус-кво. Однако к середине XXI века, вследствие хитросплетений современной рыночной экономики и сложных геополитических реверансов уже трудно проследить — кто на самом деле дергает за ниточки, а кто на них подвешен.

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Украина в этом сценарии мирового масштаба оказалась в эпизодической роли. Мы рассчитываем на экономическую поддержку Китая, сохраняя тесное партнерство с США — которые с Китаем в жесткой оппозиции.

И это при том, что теперь США и другим нашим западным союзникам нужно учитывать еще и мнение и выбор России.

В отличие от СССР, Российская Федерация не является сверхдержавой — это факт. Однако противостояние настоящих сверхдержав за мировое лидерство (или, скорее, за разделение существующего мира на сферы влияния) позволяет России надеяться на "золотую акцию" — а это существенно увеличивает угрозы и риски для Украины. Москва оказалась в ситуации Пекина в 70-е, только теперь стороны поменялись местами. Сегодня Запад готов заигрывать уже с Москвой, чтобы ослабить более серьезного противника.

Россия не является ни сателлитом Китая, ни, де-факто, его стратегическим союзником. Кремль трезво оценивает свой статус потенциального золотого акционера и пытается выжать из этой ситуации максимум, при том, что американо-китайская "Холодная война 2.0" формирует для РФ более выигрышную ситуацию по сравнению с 2014 годом.

При этом в Кремле понимают, что разрыв с Западом уменьшит его роль в союзе с Китаем. Ведь в отсутствие альтернативы Поднебесная готова полностью подчинить себе Москву, как она это делает в аналогичной ситуации с Ираном и Северной Кореей, которые с Западом сожгли если не все, то почти все мосты.

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Для Киева единственный выход из этого тупика – играть свою игру. Попытаться написать собственный сценарий формирования если не "золотой" (на это у нас объективно не хватает геополитического веса), то хотя бы "серебряной акции". Что предложить Китаю, у нашей страны есть. Есть и опыт первой Холодной войны, который учит: страны, которые находились на линиях соприкосновения антагонистов и занимают принципиально одну сторону, имеют все шансы получить горячую точку на своей территории (Греция, Корея, Индокитай, Карибский бассейн, Афганистан и многие другие конфликты ХХ века).

Путь Турции, которая вступила в НАТО в 1952 году, для нас уже закрыт (им воспользовалась Польша в 1999-м — когда Россия еще не восстановилась от последствий распада Союза).

Осталось выбрать между югославским (вариант неприсоединения и постоянного лавирования между двумя лагерями) и финским (мягкий протекторат) вариантами.

К сожалению, в этой большой игре далеко не все зависит от нас. Но определенно, пока не началась большая война, Украине нельзя занимать однозначную позицию в отношениях с Китаем. Входить в прямое и однозначное противостояние с Поднебесной не стоит. Тогда есть риски стать разменной монетой в китайско-тайваньских отношениях. Но с другой стороны при определенном развитии событий наоборот Украина может апеллировать что безнаказанная агрессия России может стать прецедентом и для Китая в его планах нападения на Тайвань. Все решать мелкие детали. Потому наша дипломатия должна быть сверх бдительной и осторожной.

Киеву приходится балансировать на канате, продвигаясь над пропастью во внешней политике. И потому шаги украинской власти, которые могли выглядеть спонтанными, на самом деле могут оказаться последовательными этапами сложной игры. С одной стороны, Украина не предоставила доступ КНР к военным технологиям (дело Мотор-Сич), что входит в сферу жизненных интересов США, а с другой – отозвала свою подпись под инициированной американцами антикитайской резолюции по уйгурам. Это достаточно важно для Вашингтона, чтобы Пекин оценил такую ​​жертву, однако не настолько, чтобы помешало США оказывать военную помощь нашему государству.

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Приятным бонусом для КНР стали поздравления со столетием создания Коммунистической партии Китая. При этом Украина заняла нейтральную позицию в "ковидной дипломатии", что позволило получать помощь со всех сторон. А значит, пока что Киеву удается не просто лавировать меж двух огней, но и получать определенные выгоды от обоих.

Однако очевидно, что так будет не всегда, рано или поздно Киев поставят перед выбором в принципиальном для обеих сторон вопросе (например, в случае вторжения КНР в Тайвань), и здесь нужно будет выбирать. Выбор этот может быть между очень плохим вариантом (аналогичное вторжение России, когда рухнет вся система безопасности в мире и завоевательные войны перестанут быть табу) и критическим (война против России без помощи западных союзников, что может произойти, если Украина не займет своевременно принципиальную позицию по этому вопросу).

Вот таким может быть мир в случае очередного повышения ставок. Украина не сможет долго наблюдать со стороны за борьбой за власть между двумя гегемонами, США и Китаем. Наше место не в первом ряду, а на краю сцены. Принцип "моя хата с краю" перестал действовать для нашего народа с 1914 года.