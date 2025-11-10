Выборы и не только: что кроме коррупции кроется за громким делом по "Энергоатому"

В понедельник, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало часть записей, которые могут свидетельствовать о масштабной коррупции в отечественной энергетике. Почему некоторые видят в этом громком деле в том числе политический след, выяснял Фокус.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали часть аудиозаписей по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере отечественной энергетики. Операция, носящая кодовое название "Мидас", по данным НАБУ, длилась целых 15 месяцев. Среди прочего отмечается, что в рамках дела проведено более 70 обысков, к которым привлекли фактически всех детективов бюро. В целом, следователи собрали более тысячи часов аудиозаписей.

В целом расследование касается деятельности высокопоставленных чиновников в сфере энергетики и обороны, которых подозревают в создании преступной организации, отмывании средств, а также незаконном обогащении. На обнародованных пленках фигурируют люди с позывными "Рокет", "Тенор" и "Карлсон", которые подробно обсуждают строительство объектов в энергетической сфере, распределение так называемых "откатов" и вероятные кадровые изменения в Минэнерго и "Энергоатоме".

Незадолго до обнародования "пленок Мидаса", детективы НАБУ провели обыски у действующего министра юстиции и экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, а также бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95", близкого соратника президента Зеленского Тимура Миндича, который за несколько часов до этого якобы покинул территорию Украины.

Несмотря на очевидную коррупционную составляющую скандального дела, некоторые эксперты видят здесь и разноплановые политические элементы.

Как и почему история с "Энергоатомом" бьет по украинским позициям

По мнению политолога, эксперта центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, скандал вокруг коррупционных схем в "Энергоатоме" является своеобразным продолжением истории с экс-главой "Укрэнерго" Кудрицким. "А если говорить в целом, то это все напоминает политические разборки в ключе того, кто виноват в соответствующих проблемах с энергетикой. Ну, и в принципе хотя с точки зрения внешней политики выборы у нас уж никак не просматриваются, но на самом деле все ключевые игроки очень активно включились в гипотетическую избирательную кампанию. Тут и команда Залужного появилась, которая все постоянно комментирует, и так далее. Это все наглядно демонстрирует вовлеченность государственных структур в политический процесс", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

Между тем ситуацию эксперт считает вполне привычной для Украины в контексте общеизвестного тезиса о трех гетманах. "Эти три гетмана пока себя не представляют слишком демонстративно, но очевидно, что люди таки готовятся к выборам. Но с учетом того, что полномасштабная война продолжается, для Украины это будет иметь достаточно плохие последствия, поскольку это все будет выкручиваться в привязке к помощи и в том числе по конфискации российских активов в пользу Киева. Фицо (глава правительства Словакии — Фокус), например, уже заявил, что он против этого, а сейчас эту идею на фоне украинского внутреннего скандала, будут раскручивать снаружи и другие персонажи", — заключает Петр Олещук.

Какова скрытая компонента в "Мидас"-скандале

На ситуацию вокруг "Энергоатома", считает политолог Алексей Якубин, следует смотреть в более широком контексте, в том числе с учетом противостояния между нашими правоохранительными органами — НАБУ и САП с одной стороны и СБУ и ГБР, с другой.

"Я думаю, что НАБУ сейчас пытается продемонстрировать на фоне нынешних энергетических проблем громкое дело, которое доказывает эффективность работы данной институции и защищает ее от критики относительно затягивания дел, медленные расследования и тому подобное. Не говорю, что этих фактов нет вообще, но НАБУ хочет демонстративно подчеркнуть, что расследует дела не только вчерашнего дня, но и такие, где фигурируют современные чиновники, используя при этом тему, которая триггерит большинство украинцев, то есть тему энергетики", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Между тем Алексей Якубин обращает внимание на тот факт, что дело НАБУ относительно вероятных злоупотреблений вокруг "Энергоатома" "всплыло" на фоне недавнего отчета Европейской комиссии (ЕК), где среди прочего говорилось об "ограниченном прогрессе" в направлении реформирования правоохранительных структур.

"Лично я считаю, что такие резонансные дела вряд ли повлияют на общую поддержку нашего государства, но они ребром поставят вопрос об отдельных персоналиях, способах принятия решений и того, что война не должна служить для власти и приближенных к ней лиц индульгенцией от антикоррупционных структур. Как по мне, эта громкая история может наоборот сыграть нам на пользу, потому что это — как минимум очищение системы. То есть, это показатель того, что система характеризуется не тем, как создает ошибки, а тем, как реагирует и исправляет их", — резюмирует Алексей Якубин.

Что на самом деле кроется за перипетиями вокруг украинской энергетики

В то же время политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатирует: "Если вынести за скобки чисто коррупционный подтекст, обнародованный НАБУ, то вне всякого сомнения медийно эта история уже является ударом по Украине, которая недавно получила приятный (хотя и с упоминанием отдельных проблем) отчет Еврокомиссии по евроинтеграции. Весьма показательно, что в этом отчете одним из позитивов была очерчена как раз энергетическая сфера. А то, что происходит вокруг энергетического сектора сейчас, конечно репутационно очень плохо повлияет на Украину".

Отвечая на вопрос о вероятном политическом следе в "деле Энергоатома", эксперт подчеркнул: "Эта история длилась не месяц и не два и все развивалось, как говорится, по лучшим драматическим традициям и правилам".

С точки зрения политтехнологий Игорь Чаленко проводит исторические параллели, указывая, что Миндича и Галущенко сейчас пытаются представить в такой ипостаси, в которой в свое время "служил" президенту Порошенко общеизвестный Свинарчук. Это, отмечает политолог, может быть связано в том числе с приближением, "как некоторые считают" выборов в Украине.

Между тем представитель оппозиционной "Евросолидарности", нардеп Алексей Гончаренко в комментарии Фокусу отрицает политически-избирательную составляющую. "На самом деле, если бы летом после голосования этого позорного закона об отмене независимости НАБУ и САП эти структуры попали под влияние Офиса президента (ОП), то мы бы вообще даже не узнали об этих миллионных схемах. Я, кстати, был один из 13-ти народных депутатов, которые голосовали против. То есть, я еще тогда я знал, что это приведет к катастрофе", — говорит парламентарий.

"Дело НАБУ и САП показывает, кто на самом деле виноват в том, что наши энергообъекты не защищены и мы сидим без света по 12 часов. Президент обвинял всех, кого можно, а оказалось, что это все приближенные к нему люди, в частности Миндич, который сегодня утром уже успел сбежать за границу. Вот какие преференции дает дружба с президентом", — добавляет нардеп.

Резюмируя, Алексей Гончаренко выразил надежду, что дело о коррупции в энергетической сфере страны не будет положено под сукно и вскоре общество увидит вручение его фигурантам подозрений в совершении преступлений.