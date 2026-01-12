Мирный тайминг: действительно ли конец января станет концом войны

Свою позицию относительно наработанного официальным Киевом совместно с европейцами и при непосредственном участии США плана по мирному урегулированию российско-украинской войны Москва должна озвучить до конца текущего месяца, заявляет президент Владимир Зеленский. С какой целью Украина установила именно такой дедлайн, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает официальную реакцию Кремля на предложенный мирный план до завершения текущего месяца. По словам главы государства, документ уже передан российской стороне, и теперь Киев ждет, готова ли РФ всерьез рассматривать предложенные условия.

Кроме того, нынешний хозяин Банковой в интервью Bloomberg акцентировал, что рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом либо в Соединенных Штатах, либо на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют принять участие в двадцатых числах января. Сам Трамп на днях заявил, что он "не в восторге" от Путина, а издание The Telegraph ссылаясь на источники, сообщило, что он все больше разочаровывается в российском правителе и считает именно его ключевым препятствием для установления мира в Украине. В этом контексте Владимир Зеленский отмечает, что дальнейшие дипломатические действия будут зависеть от того, предоставит ли Кремль содержательный ответ относительно мирного плана. Согласно сообщениям росСМИ, Москва "изучает документ", однако конкретные сроки формирования четкой позиции РФ не называются.

Что может заставить Путина пойти на реальные мирные переговоры

Прогнозируя в разговоре с Фокусом дальнейшую траекторию упомянутой выше президентом Зеленским дипломатической плоскости, политолог Олег Постернак констатирует следующее: "Прежде всего следует понимать, что тяжелая война требует тяжелых решений и тяжелого пути движения к миру. Определенным ответом России на мирные предложения Украины, Европы и США, согласованные на днях в Париже является удар "Орешником" по Львову, а это, как по мне, связано со стремлением россиян выбить аргумент по размещению европейских войск на территории нашего государства. При этом президент Зеленский, заметьте, задал сразу несколько дедлайнов. Во-первых, это реакция на мирные наработки со стороны РФ до конца января. Во-вторых, в феврале он анонсировал специальный законопроект о выборах. То есть, это может навести на мысль, что у Банковой есть наработанный сценарий с временными "лагами".

Между тем эксперт отмечает, что не только Россия, но и США могут свести на нет календарные расчеты официального Киева. "Если с Москвой и ее игрищами все понятно, то в Соединенных Штатах сейчас идет ожесточенное соревнование двух групп: условно говоря, Уиткоффа и зятя Трампа, которые считают, что нужно как можно быстрее дожимать завершение войны за счет больших компромиссов со стороны Украины и Марко Рубио и руководителя ЦРУ Рэтклиффа, которые считают, что в отношении России должны быть приняты серьезные действия — от санкций, до операций Центрального разведывательного управления внутри Российской Федерации. И именно линия Рубио-Рэтклиффа является более активной в контексте заявления сенатора Грэма о санкциях в отношении покупателей российской нефти. Поэтому, на мой взгляд, до конца текущего месяца Трамп определится и будет действовать — думаю, именно в соответствии со второй "ястребиной" группой. Но не исключено, что Белый дом традиционно будет играть с дедлайнами", — резюмирует эксперт.

При этом, по убеждению политолога, "одним из ключиков завершения российско-украинской войны является успех иранской революции и падение режима аятолл". "На самом деле, это чрезвычайно серьезный момент. Венесуэльская карта сейчас уже в руках Трампа. Если еще иранская карта окажется в ладонях американского лидера, то это будет означать, что Китай будет вынужден наконец определяться, что ему более выгодно: серьезный диалог с американцами или противостояние с ними за счет поддержки РФ. И Путин, кстати, уже понимает, что у него нет времени, потому что если упадет режим аятолл, у него не будет пространства для временных торгов с Трампом по Украине", — заключает Олег Постернак.

Когда и почему следует ожидать мирно-переговорной оттепели

В то же время эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с Фокусом отмечает: "Пока, к сожалению, в плане м*скалей не изменилось ничего — они манипулируют переговорами и для них дипломатия является вторичным треком, который они будут подключать только тогда, если провалится их милитарное наступление. Но, если говорить о заявлении Зеленского о том, что, мол, РФ до конца января должна сказать свое слово по предложенному мирному плану, то здесь просматривается попытка Украины удержать американцев в пределах адекватности. Иначе говоря, мы показываем США, что, в отличие от Путина, мы действительно хотим и готовы продуктивно говорить".

Апеллируя к крайним заявлениям президента Соединенных Штатов о его разочаровании Путиным, эксперт отмечает: "Мы сейчас, в том числе заявлениями о том, что Путин до конца января должен определиться с предложенным мирным планом, подыгрываем настроениям Трампа, пытаясь "раскрутить" его на правильные решения. Словом, там, где Трамп не ставит дедлайнов, мы пытаемся их установить, но не в отношении переговоров, а в отношении давления на Россию. Иначе говоря, мы пытаемся немного поменять нынешнее "бездедлайновое" отношение Трампа".

Александр Краев отдельно подчеркнул, что срок "до конца января" является лишь ставкой Киева "и говорить, что именно в этот момент произойдет какое-то переговорно-дипломатическое потепление или продвижение, не приходится". "В этот момент будет очередной виток обострения со стороны администрации Трампа после чего россияне, если это обострение будет касаться непосредственно их, будут сдавать назад. Впрочем, дипломатическая "трясина" точно продлится вплоть до начала апреля. Именно в начале апреля, напомню, Трамп должен встречаться с Си и к тому моменту ему нужно сформировать, как он сам любит говорить, колоду козырных карт и с ними уже ехать на переговоры к китайцам", — заключает эксперт.

Какой тактической линии придерживается Зеленский

В том, что слова Зеленского о необходимости определения РФ по мирному плану адресованы не Москве, а Вашингтону убежден и политолог Владимир Фесенко. "Это все говорится не для Путина, который отказывается даже переговоры с Украиной вести, а для Трампа, чтобы он вспомнил о своих дедлайнах. Зеленский очень хорошо понимает российскую игру на затягивание времени, имитацию переговоров и поэтому он собственно и говорит об этих сроках американцам, чтобы они не ждали бесконечно, а подталкивали россиян к более быстрому ответу. И несмотря на то, что новые вероятные дедлайны Трампа всерьез воспринимать не следует, очень и очень важно, чтобы американцы не сидели, сложа руки, а подталкивали постоянно россиян. Конец января, как по мне, это чисто символично и я бы не привязывался бы к этим срокам", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Подчеркнув, что Путин реагирует и будет реагировать только на Трампа, политолог добавил: "Как бы мы ни относились к Трампу, нравится он нам или нет, но то, что Путин его опасается видно даже незрячему. Путин хотел спровоцировать кризис в переговорном процессе. Вся эта никчемная история с якобы атакой украинцев на Валдай была выдумана для того, чтобы разрушить переговорный процесс между США и Украиной. Сначала это почти сработало, но потом даже Трамп, привыкший доверять Путину, признал российскую ложь. Так вот теперь важно, чтобы Трамп давил на Россию, чтобы она дала четкий и желательно публичный ответ относительно предложенного мирного плана, где за основу взяты предложения именно американской стороны", — акцентирует Владимир Фесенко.

По его убеждению, сейчас, когда Трамп чувствует большой кураж от силового решения внешнеполитических проблем, Киеву следует "ковать железо пока горячо", поощряя американского лидера к давлению на страну-агрессора Россию. Украина, заявляя устами Зеленского о дедлайнах до конца января, собственно это и делает, "давая пас американцам", заключает Владимир Фесенко.