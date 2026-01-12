Мирний таймінг: чи дійсно кінець січня стане кінцем війни

Свою позицію відносно напрацьованого офіційним Києвом спільно з європейцями та за безпосередньої участі США плану щодо мирного врегулювання російсько-української війни Москва має озвучити до кінця поточного місяця, заявляє президент Володимир Зеленський. З якою метою Україна встановила саме такий дедлайн, з’ясовував Фокус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує офіційну реакцію Кремля на запропонований мирний план до завершення поточного місяця. За словами глави держави, документ уже передано російській стороні, і тепер Київ чекає, чи готова РФ всерйоз розглядати запропоновані умови.

Крім того, нинішній господар Банкової у інтерв’ю Bloomberg акцентував, що розраховує зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом або в Сполучених Штатах, або на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у двадцятих числах січня. Сам Трамп днями заявив, що він «не в захваті» від Путіна, а видання The Telegraph посилаючись на джерела, повідомило, що він все більше розчаровується в російському правителі і вважає саме його ключовою перешкодою для встановлення миру в Україні. У цьому контексті Володимир Зеленський наголошує, що подальші дипломатичні дії залежатимуть від того, чи надасть Кремль змістовну відповідь щодо мирного плану. Згідно з повідомленнями росЗМІ, Москва «вивчає документ», проте конкретні терміни формування чіткої позиції РФ не називаються.

Що може змусити Путіна піти на реальні мирні перемовини

Прогнозуючи у розмові з Фокусом подальшу траєкторію згаданої вище президентом Зеленським дипломатичної площини, політолог Олег Постернак констатує наступне: «Передусім слід розуміти, що важка війна вимагає важких рішень і важкого шляху руху до миру. Певною відповіддю Росії на мирні пропозиції України, Європи та США, узгоджені днями у Парижі є удар «Орешником» по Львову, а це, як на мене, пов’язано з прагненням росіян вибити аргумент щодо розміщення європейських військ на території нашої держави. При цьому президент Зеленський, зауважте, задав одразу декілька дедлайнів. По-перше, це реакція на мирні напрацювання з боку РФ до кінця січня. По-друге, в лютому він анонсував спеціальний законопроєкт про вибори. Тобто, це може навести на думку, що у Банкової є напрацьований сценарій з часовими «лагами».

Між тим експерт наголошує, що не лише Росія, а й США можуть звести нанівець календарні розрахунки офіційного Києва. «Якщо з Москвою і її ігрищами все зрозуміло, то у Сполучених Штатах зараз йде запекле змагання двох груп: умовно кажучи, Віткоффа і зятя Трампа, які вважають, що потрібно якнайшвидше дотискати завершення війни за рахунок більших компромісів з боку України і Марко Рубіо та керівника ЦРУ Реткліффа, котрі вважають, що відносно Росії мають бути вжиті серйозні дії - від санкцій, до операцій Центрального розвід управління всередині Російської Федерації. І саме лінія Рубіо- Реткліффа є більш активною в контексті заяви сенатора Грема щодо санкцій відносно покупців російської нафти. Тому, на мій погляд, до кінця поточного місяця Трамп визначиться і буде діяти – гадаю, саме відповідно до другої «яструбиної» групи. Але не виключено, що Білий дім традиційно гратиметься з дедлайнами», - резюмує експерт.

При цьому, на переконання політолога, «одним із ключиків завершення російсько-української війни є успіх іранської революції і падіння режиму аятол». «Насправді, це надзвичайно серйозний момент. Венесуельська карта зараз вже в руках Трампа. Якщо ще іранська карта опиниться в долонях американського лідера, то це означатиме, що Китай буде змушений врешті визначатися, що йому більш вигідно: серйозний діалог з американцями чи протистояння з ними за рахунок підтримки РФ. І Путін, до речі, вже розуміє, що в нього не має часу, бо якщо впаде режим аятол, в нього не буде простору для часових торгів з Трампом по Україні», - підсумовує Олег Постернак.

Коли і чому слід очікувати мирно-перемовної відлиги

Водночас експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв у розмові з Фокусом зауважує: «Поки що, на жаль, в плані м*скалів не змінилося нічого – вони маніпулюють переговорами і для них дипломатія є вторинним треком, який вони підключатимуть тільки тоді, якщо провалиться їх мілітарний наступ. Але, якщо говорити про заяву Зеленського про те, що, мовляв, РФ до кінця січня має сказати своє слово щодо запропонованого мирного плану, то тут проглядається спроба України втримати американців в межах адекватності. Інакше кажучи, ми показуємо США, що, на відміну від Путіна, ми дійсно хочемо і готові продуктивно говорити».

Апелюючи до крайніх заяв президента Сполучених Штатів щодо його розчарування Путіним, експерт наголошує: «Ми наразі, в тому числі заявами про те, що Путін до кінця січня має визначитися з запропонованим мирним планом, підігруємо настроям Трампа, намагаючись «розкрутити» його на правильні рішення. Словом, там, де Трамп не ставить дедлайнів ми намагаємося їх встановити, але не щодо перемовин, а відносно тиску на Росію. Інакше кажучи, ми намагаємося трохи поміняти нинішнє «бездедлайнове» відношення Трампа».

Олександр Краєв окремо підкреслив, що термін «до кінця січня» є лише ставкою Києва «і казати, що саме в цей момент станеться якесь перемовно-дипломатичне потепління чи просування, не доводиться». «В цей момент буде черговий виток загострення з боку адміністрації Трампа після чого росіяни, якщо це загострення стосуватиметься безпосередньо них, будуть здавати назад. Втім, дипломатична «трясовина» точно триватиме аж до початку квітня. Саме на початку квітня, нагадаю, Трамп має зустрічатися з Сі і до того моменту йому потрібно сформувати, як він сам любить казати, колоду козирних карт і з ними вже їхати на переговори до китайців», - підсумовує експерт.

Якої тактичної лінії притримується Зеленський

У тому, що слова Зеленського щодо необхідності визначення РФ по мирному плану адресовані не Москві, а Вашингтону переконаний і політолог Володимир Фесенко. «Це все говориться не для Путіна, який відмовляється навіть перемовини з Україною вести, а для Трампа, аби він згадав про свої дедлайни. Зеленський дуже добре розуміє російську гру на затягування часу, імітацію переговорів і тому він власне і каже про ці терміни американцям, щоби вони не чекали безкінечно, а підштовхували росіян до більш швидкої відповіді. І попри те, що нові ймовірні дедлайни Трампа всерйоз сприймати не слід, дуже і дуже важливо, щоб американці не сиділи, склавши руки, а підштовхували повсякчас росіян. Кінець січня, як на мене, це суто символічно і я би не прив’язувався б до цих термінів», - підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Наголосивши на тому, що Путін реагує і реагуватиме лише на Трампа, політолог додав: «Як би ми не ставилися до Трампа, подобається він нам чи ні, але те, що Путін його побоюється видно навіть незрячому. Путін хотів спровокувати кризу в переговорному процесі. Вся ця нікчемна історія з нібито атакою українців на Валдай була вигадана для того, щоб зруйнувати перемовний процес між США і Україною. Спочатку це майже спрацювало, але потім навіть Трамп, який звик довіряти Путіну, визнав російську брехню. Так ось тепер важливо, щоб Трамп тиснув на Росію, аби вона дала чітку і бажано публічну відповідь щодо запропонованого мирного плану, де за основу взято пропозиції саме американської сторони», - акцентує Володимир Фесенко.

На його переконання, наразі, коли Трамп відчуває неабиякий кураж від силового розв’язання зовнішньополітичних проблем, Києву слід «кувати залізо допоки гаряче», заохочуючи американського лідера до тиску на країну-агресорку Росію. Україна, заявляючи вустами Зеленського про дедлайни до кінця січня, власне це й робить, «даючи пас американцям», підсумовує Володимир Фесенко.