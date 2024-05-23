Птичий грипп продолжает заражать людей: первый случай заболевания зафиксировали в Австралии

На фоне опасений, высказываемых учеными по поводу потенциальной мутации вируса и его передаче людям, в мире фиксируется все больше случаев заражения. Очередной случай произошел в Австралии, где на этот раз целью вируса оказался ребенок.

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Недавно в Австралии был зарегистрирован первый случай заболевания человека птичьим гриппом. Ребенок заразившийся опасным вирусом в Индии, вернулся в страну, где и было обнаружено заболевание. Кроме того, другой штамм птичьего гриппа был обнаружен на яичной ферме в штате Виктория, что вызвало обеспокоенность со стороны органов здравоохранения и сельского хозяйства. На фоне последних новостей о все более частых случаях заражения гриппом от животных ученые опасаются, что вирус получает огромные просторы для мутаций в виде наших тел. Власти уже принимают все меры, чтобы защитить население от распространения болезни, говорится в официальном заявлении на сайте Департамента здравоохранения.

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У зараженного ребенка был выявлен штамм H5N1, который уже стал причиной массовой гибели птиц во всем мире. Доктор Клэр Лукер, главный специалист по здравоохранению штата Виктория, подтвердила, что это первый случай заболевания человека этим вирусом в Австралии. Ребенок перенес тяжелое заболевание, но с тех пор уже поправился. При отслеживании его контактов с людьми не было выявлено ни одного нового случая, что указывает на низкий риск передачи вируса от человека к человеку.

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В глобальном масштабе птичий грипп H5N1 унес жизни миллиардов птиц и уже распространился среди различных видов млекопитающих, угрожая в любой момент перекинуться на людей из-за постоянных мутаций. В Австралии другой высокопатогенный штамм, H7, был обнаружен на ферме недалеко от Мельбурна. Грэм Кук, главный ветеринарный врач штата Виктория, предположил, что штамм H7, скорее всего, был занесен дикими птицами. Усилия по сдерживанию вспышки включают выбраковку пораженных птиц и введение ограничений на передвижение вокруг фермы, заявил министр сельского хозяйства Мюррей Уотт в своем заявлении.

Обнаружение подобных штаммов птичьего гриппа зависит от бдительного мониторинга и быстрого реагирования для предотвращения широкомасштабных вспышек. Хотя риск для здоровья людей пока невелик, последствия для сельского хозяйства многих стран уже являются значительными, что подчеркивает важность разработки надежных мер биобезопасности. Контроль над этими вспышками имеет решающее значение для защиты как здоровья населения, так и птицеводческой отрасли в целом.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

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