Пташиний грип продовжує заражати людей: перший випадок захворювання зафіксували в Австралії

На тлі побоювань, висловлюваних вченими щодо потенційної мутації вірусу та його передачі людям, у світі фіксується дедалі більше випадків зараження. Черговий випадок стався в Австралії, де цього разу ціллю вірусу виявилася дитина.

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Нещодавно в Австралії було зареєстровано перший випадок захворювання людини на пташиний грип. Дитина, яка заразилася небезпечним вірусом у Індії, повернулася в країну, де й було виявлено захворювання. Інший штам пташиного грипу було виявлено на яєчній фермі в штаті Вікторія, що викликало стурбованість із боку органів охорони здоров'я та сільського господарства. На тлі останніх новин про дедалі частіші випадки зараження грипом від тварин учені побоюються, що вірус отримує величезні простори для мутацій у вигляді наших тіл. Влада вже вживає всіх заходів, щоб захистити населення від поширення хвороби, ідеться в офіційній заяві на сайті Департаменту охорони здоров'я.

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У зараженої дитини було виявлено штам H5N1, який уже став причиною масової загибелі птахів у всьому світі. Лікарка Клер Лукер, головна фахівчиня з охорони здоров'я штату Вікторія, підтвердила, що це перший випадок захворювання людини на цей вірус у Австралії. Дитина перенесла важке захворювання, але відтоді вже одужала. Під час відстеження її контактів із людьми не було виявлено жодного нового випадку, що вказує на низький ризик передачі вірусу від людини до людини.

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У глобальному масштабі пташиний грип H5N1 забрав життя мільярдів птахів і вже поширився серед різних видів ссавців, загрожуючи в будь-який момент перекинутися на людей через постійні мутації. В Австралії інший високопатогенний штам, H7, було виявлено на фермі недалеко від Мельбурна. Грем Кук, головний ветеринарний лікар штату Вікторія, припустив, що штам H7, найімовірніше, був занесений дикими птахами. Зусилля зі стримування спалаху включають вибракування уражених птахів і введення обмежень на пересування навколо ферми, заявив міністр сільського господарства Мюррей Вотт у своїй заяві.

Виявлення подібних штамів пташиного грипу залежить від пильного моніторингу та швидкого реагування для запобігання широкомасштабним спалахам. Хоча ризик для здоров'я людей поки що невеликий, наслідки для сільського господарства багатьох країн уже є значними, що підкреслює важливість розробки надійних заходів біобезпеки. Контроль над цими спалахами має вирішальне значення для захисту як здоров'я населення, так і птахівничої галузі в цілому.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 із них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.