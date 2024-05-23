"Все вокруг пахло смертью": жители штата США бьют тревогу из-за вспышки птичьего гриппа
Птицефермы по всему миру переживают тяжелые времена, подвергаясь вспышкам птичьего гриппа. Помимо финансовых убытков, вирус несет угрозу жизни людей постепенно передаваясь им от животных.
На фоне последних новостей о распространении вируса H5N1 жители штата Мичиган, США, проживающие вблизи крупной птицефабрики, выражают беспокойство по поводу своих здоровья и безопасности в связи с вспышками птичьего гриппа в мире. Недавние случаи гриппа были зарегистрированы уже в нескольких округах, и местные жители обеспокоены потенциальным его воздействием на их домашний скот и их жизни. О нарастающей панике и беспокойстве людей в разных уголках мира пишет WILX.
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Жители штата, Джен Джексон и Лиз Ролстон, недавно высказывали изданию свое беспокойство, в частности, по поводу неприятных запахов и потенциального риска для здоровья, связанного с вирусом. Птицеводческое ранчо Хербрука, один из пострадавших участков, на данный момент находится под пристальным вниманием, поскольку разлагающиеся там цыплята способствуют появлению зловония в округе Иония. "Однажды я вышел из дома, и все вокруг пахло… смертью", — рассказывает Ролстон, описывая масштабы проблемы, с которой они столкнулись.Важно
Компания Herbruck's, на ранчо которой подтвердились случаи заражения вирусом птиц, заявила, что сотрудничает с государственными и федеральными регулирующими органами, чтобы справиться со вспышкой и провести дезинфекцию своих помещений. Несмотря на эти усилия, жители по-прежнему обеспокоены возможным заражением воды и воздуха вокруг ранчо. Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов штата Мичиган заверил общественность, что для сдерживания вируса и предотвращения более широкого воздействия на окружающую среду принимаются такие меры, как компостирование на месте.
Тим Боринг, директор департамента, подчеркнул, что непосредственной угрозы заражения нет, и заверил, что все действия тщательно контролируются соответствующими агентствами штата. Тем не менее, для местных жителей, таких как Джексон, ситуация остается неопределенной и тревожной, затрагивая их усадьбы и потенциально источники пищи. Местные жители признают роль компании Herbruck как важного местного работодателя и отмечают ее вклад, несмотря на существующие проблемы, но не перестают опасаться последствий вспышки стремительно распространяющегося заболевания.
Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп может уничтожить целый вид лебедей. Исследователи полагают, что дела обстоят настолько серьезно, что под угрозой находятся все культовые австралийские черные лебеди.
Также Фокус писал о том, что птичий грипп добрался до норок и морских львов. Погибли сотни диких морских львов в Южной Америке, ферма норок в Европе и более 58 миллионов домашних птиц.