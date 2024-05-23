"Все вокруг пахло смертью": жители штата США бьют тревогу из-за вспышки птичьего гриппа

Птицефермы по всему миру переживают тяжелые времена, подвергаясь вспышкам птичьего гриппа. Помимо финансовых убытков, вирус несет угрозу жизни людей постепенно передаваясь им от животных.

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На фоне последних новостей о распространении вируса H5N1 жители штата Мичиган, США, проживающие вблизи крупной птицефабрики, выражают беспокойство по поводу своих здоровья и безопасности в связи с вспышками птичьего гриппа в мире. Недавние случаи гриппа были зарегистрированы уже в нескольких округах, и местные жители обеспокоены потенциальным его воздействием на их домашний скот и их жизни. О нарастающей панике и беспокойстве людей в разных уголках мира пишет WILX.

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Жители штата, Джен Джексон и Лиз Ролстон, недавно высказывали изданию свое беспокойство, в частности, по поводу неприятных запахов и потенциального риска для здоровья, связанного с вирусом. Птицеводческое ранчо Хербрука, один из пострадавших участков, на данный момент находится под пристальным вниманием, поскольку разлагающиеся там цыплята способствуют появлению зловония в округе Иония. "Однажды я вышел из дома, и все вокруг пахло… смертью", — рассказывает Ролстон, описывая масштабы проблемы, с которой они столкнулись.

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Компания Herbruck's, на ранчо которой подтвердились случаи заражения вирусом птиц, заявила, что сотрудничает с государственными и федеральными регулирующими органами, чтобы справиться со вспышкой и провести дезинфекцию своих помещений. Несмотря на эти усилия, жители по-прежнему обеспокоены возможным заражением воды и воздуха вокруг ранчо. Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов штата Мичиган заверил общественность, что для сдерживания вируса и предотвращения более широкого воздействия на окружающую среду принимаются такие меры, как компостирование на месте.

Тим Боринг, директор департамента, подчеркнул, что непосредственной угрозы заражения нет, и заверил, что все действия тщательно контролируются соответствующими агентствами штата. Тем не менее, для местных жителей, таких как Джексон, ситуация остается неопределенной и тревожной, затрагивая их усадьбы и потенциально источники пищи. Местные жители признают роль компании Herbruck как важного местного работодателя и отмечают ее вклад, несмотря на существующие проблемы, но не перестают опасаться последствий вспышки стремительно распространяющегося заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп может уничтожить целый вид лебедей. Исследователи полагают, что дела обстоят настолько серьезно, что под угрозой находятся все культовые австралийские черные лебеди.

Также Фокус писал о том, что птичий грипп добрался до норок и морских львов. Погибли сотни диких морских львов в Южной Америке, ферма норок в Европе и более 58 миллионов домашних птиц.