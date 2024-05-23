"Усе навколо пахло смертю": жителі штату США б'ють на сполох через спалах пташиного грипу

Птахоферми по всьому світу переживають важкі часи, зазнаючи спалахів пташиного грипу. Крім фінансових збитків, вірус несе загрозу життю людей, поступово передаючись їм від тварин.

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На тлі останніх новин про поширення вірусу H5N1 жителі штату Мічиган, США, які проживають поблизу великої птахофабрики, висловлюють занепокоєння щодо свого здоров'я і безпеки у зв'язку зі спалахами пташиного грипу у світі. Нещодавні випадки грипу були зареєстровані вже в кількох округах, і місцеві жителі стурбовані потенційним його впливом на їхню домашню худобу та їхні життя. Про наростаючу паніку і занепокоєння людей у різних куточках світу пише WILX.

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Жителі штату, Джен Джексон і Ліз Ролстон, нещодавно висловлювали виданню своє занепокоєння, зокрема, з приводу неприємних запахів і потенційного ризику для здоров'я, пов'язаного з вірусом. Птахівниче ранчо Гербрука, одна з постраждалих ділянок, наразі перебуває під пильною увагою, оскільки курчата, які там розкладаються, сприяють появі смороду в окрузі Іонія. "Одного разу я вийшов з дому, і все навколо пахло... смертю", — розповідає Ролстон, описуючи масштаби проблеми, з якою вони зіткнулися.

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Компанія Herbruck's, на ранчо якої підтвердили випадки зараження вірусом птахів, заявила, що співпрацює з державними і федеральними регулювальними органами, щоб впоратися зі спалахом і провести дезінфекцію своїх приміщень. Попри ці зусилля, жителі, як і раніше, стурбовані можливим зараженням води і повітря навколо ранчо. Департамент сільського господарства та розвитку сільських районів штату Мічиган запевнив громадськість, що для стримування вірусу і запобігання ширшому впливу на навколишнє середовище вживаються такі заходи, як компостування на місці.

Тім Борінг, директор департаменту, наголосив, що безпосередньої загрози зараження немає, і запевнив, що всі дії ретельно контролюються відповідними агентствами штату. Проте, для місцевих жителів, таких як Джексон, ситуація залишається невизначеною і тривожною, зачіпаючи їхні садиби і потенційно джерела їжі. Місцеві жителі визнають роль компанії Herbruck як важливого місцевого роботодавця і відзначають її внесок, попри наявні проблеми, але не перестають побоюватися наслідків спалаху захворювання, яке стрімко поширюється.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип може знищити цілий вид лебедів. Дослідники вважають, що справи йдуть настільки серйозно, що під загрозою перебувають усі культові австралійські чорні лебеді.

Також Фокус писав про те, що пташиний грип дістався до норок і морських левів. Загинули сотні диких морських левів у Південній Америці, ферма норок у Європі та понад 58 мільйонів домашніх птахів.