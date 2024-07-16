Превентивный удар по вирусам: ученые назвали преимущества спреев от простуды перед антибиотиками

Современная фармакология предлагает нам огромный и вечно пополняющийся выбор медикаментов для противодействия вирусным инфекциям. Однако последнее исследование ученых выяснило, что даже некоторые самые привычные, простые и популярные средства способны дать сильный отпор наступающей болезни.

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В преддверии сезона простуд и гриппа разумным решением будет держать в своей аптечке назальный спрей, продающийся без рецепта, считают ученые. Их недавнее крупномасштабное исследование показало, что эти легкодоступные спреи могут эффективно бороться с инфекциями верхних дыхательных путей, такими как простуда, инфекции грудной клетки, грипп, фарингит и синусит, несмотря на свою простоту и обыденность, пишет HealthDay.

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Результаты нового исследования, проведенного под руководством профессора Пола Литтла из Университета Саутгемптона и опубликованного в журнале The Lancet Respiratory Medicine, свидетельствуют о том, что эти привычные нам спреи могут предотвратить появление полноценных симптомов и осложнений целого ряда заболеваний.

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Ученые провели исследование на почти 14 000 пациентах из группы риска, разделив их на три группы. Каждая группа использовала одно из трех различных вмешательств: назальный спрей на гелевой основе, который задерживает и нейтрализует вирусы, назальный спрей на жидкой основе, который снижает уровень вирусов в верхней части горла, или программу упражнений и управления стрессом.

Результаты всех этапов исследования оказались довольно значимыми: у участников заметно сократилось использование антибиотиков и количество дней, в течение которых наблюдались тяжелые симптомы. Назальные же спреи позволили сократить продолжительность болезни примерно на 20%, что привело к уменьшению количества дней, потерянных на работе и в обычной деятельности. В отличие от этого, поведенческая программа позволила добиться лишь скромного 5% сокращения числа инфекций.

Литтл подчеркнул значимость сокращения использования антибиотиков, выделив его особенную важность для борьбы с антибиотикорезистентностью, которая становится все большей глобальной проблемой для человечества. Он рекомендовал людям, особенно из группы высокого риска, использовать назальный спрей при первых признаках кашля, боли в горле, простуды или гриппоподобных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни в полной мере.

Кроме того, он предложил использовать спреи для профилактики после близкого контакта с инфицированными людьми. Назальные спреи — удобный и часто недостаточно используемый инструмент для лечения респираторных инфекций, считают авторы. Они доставляют лекарство непосредственно в носовые ходы, обеспечивая быстрое облегчение и уменьшая выраженность симптомов и их способность воздействовать на очаг инфекции делает их эффективным средством для лечения ранних симптомов респираторных инфекций. Поэтому ученые советуют присмотреться к этому, часто игнорируемому и считающемуся банальным, средству от заболеваний и просто иметь его под рукой на случай обострения инфекций.

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