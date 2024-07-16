Превентивний удар по вірусах: учені назвали переваги спреїв від застуди перед антибіотиками

Сучасна фармакологія пропонує нам величезний вибір медикаментів для протидії вірусним інфекціям, який вічно поповнюється. Однак останнє дослідження вчених з'ясувало, що навіть деякі найзвичніші, найпростіші та найпопулярніші засоби здатні дати сильну відсіч хворобі, що настає.

Related video

Напередодні сезону застуд і грипу розумним рішенням буде тримати у своїй аптечці назальний спрей, що продається без рецепта, вважають вчені. Їхнє нещодавнє великомасштабне дослідження засвідчило, що ці легкодоступні спреї можуть ефективно боротися з інфекціями верхніх дихальних шляхів, такими як застуда, інфекції грудної клітини, грип, фарингіт і синусит, незважаючи на свою простоту і буденність, пише HealthDay.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати нового дослідження, проведеного під керівництвом професора Пола Літтла з Університету Саутгемптона та опублікованого в журналі The Lancet Respiratory Medicine, свідчать про те, що ці звичні нам спреї можуть запобігти появі повноцінних симптомів і ускладнень цілої низки захворювань.

Важливо

Не допомагають навіть антибіотики: ВООЗ відзвітувало про рекордне зростання випадків статевих інфекцій

Учені провели дослідження на майже 14 000 пацієнтах із групи ризику, розділивши їх на три групи. Кожна група використовувала одне з трьох різних втручань: назальний спрей на гелевій основі, що затримує та нейтралізує віруси, назальний спрей на рідкій основі, що знижує рівень вірусів у верхній частині горла, або програму вправ та управління стресом.

Результати всіх етапів дослідження виявилися доволі значущими: в учасників помітно скоротилося використання антибіотиків і кількість днів, упродовж яких спостерігалися важкі симптоми. Назальні ж спреї дали змогу скоротити тривалість хвороби приблизно на 20%, що призвело до зменшення кількості днів, втрачених на роботі та у звичайній діяльності. На відміну від цього, поведінкова програма дала змогу домогтися лише скромного 5% скорочення кількості інфекцій.

Літтл наголосив на значущості скорочення використання антибіотиків, виділивши його особливу важливість для боротьби з антибіотикорезистентністю, яка стає все більшою глобальною проблемою для людства. Він рекомендував людям, особливо з групи високого ризику, використовувати назальний спрей за перших ознак кашлю, болю в горлі, застуди або грипоподібних симптомів, щоб запобігти розвитку хвороби повною мірою.

Крім того, він запропонував використовувати спреї для профілактики після близького контакту з інфікованими людьми. Назальні спреї — зручний і часто недостатньо використовуваний інструмент для лікування респіраторних інфекцій, вважають автори. Вони доставляють ліки безпосередньо в носові ходи, забезпечуючи швидке полегшення і зменшуючи вираженість симптомів, а їхня здатність впливати на осередок інфекції робить їх ефективним засобом для лікування ранніх симптомів респіраторних інфекцій. Тому вчені радять придивитися до цього засобу від захворювань, який часто ігнорують і вважають банальним, і просто мати його під рукою на випадок загострення інфекцій.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.