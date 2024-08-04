Ситуация может выйти из-под контроля: ВОЗ хотят созвать чрезвычайный комитет из-за вспышки оспы

Оспа уже многие годы продолжает то тут, то там, поражать большое количество людей на планете. Однако ее последняя вспышка заставила главу ВОЗ рассматривать крайнюю меру — объявление самого высокого уровня тревоги.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в воскресенье, что рассматривает возможность создания экспертного комитета для оценки того, следует ли объявить эскалацию вспышки оспы, также известной как обезьянья оспа, международной чрезвычайной ситуацией. ВОЗ совместно с Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний и другими партнерами активизирует усилия по борьбе с резким распространением болезни, пишет Medical Xpress.

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Тедрос подчеркнул серьезность ситуации на платформе социальных сетей X, заявив, что поскольку более смертоносный штамм оспы распространяется в нескольких африканских странах, ВОЗ, Африканский центр контроля и профилактики заболеваний, местные органы власти и партнеры продолжают наращивать масштабы ответных мер, чтобы прервать вспышку заболевания. Однако он подчеркнул необходимость дополнительного финансирования и поддержки для принятия комплексных ответных мер.

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Невидимая угроза: ученые узнали, что Мпокс уже долгое время передается от человека к человеку

Рассмотрение вопроса о созыве чрезвычайного комитета по Международным медико-санитарным правилам (ММСП) происходит в связи с тем, что вспышка оспы может стать серьезной глобальной угрозой здоровью. Тедрос отметил: "Я рассматриваю возможность созыва чрезвычайного комитета по Международным медико-санитарным правилам, который должен проконсультировать меня по вопросу о том, следует ли объявить вспышку оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

Запись официального аккаунта Тедроса Адхана Гебрейесуса в социальной сети Х, говорящая о возможности созыва комитета Фото: X (Twitter)

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (ЧСЗМЗ) — это самый высокий уровень тревоги, который может объявить ВОЗ, что дает генеральному директору право принимать решительные меры на основании рекомендаций комитета.

Оспа — это вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку от инфицированных животных или при тесном физическом контакте с зараженными людьми. Впервые заболевание было выявлено у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Предыдущая глобальная вспышка оспы произошла два года назад, что побудило ВОЗ объявить ЧСЗМЗ, которая сохранялась с июля 2022 г. по май 2023 г.

Вирус mpox относится к роду ортопоксвирусов, в который входит вирус оспы, и его передача среди людей вызывает опасения из-за возможности широкого распространения у ученых, если его не сдерживать. Симптомы заболевания обычно включают лихорадку, сыпь и опухшие лимфатические узлы, и болезнь может протекать особенно тяжело у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой. Текущая ситуация в Африке лишний раз напоминает о необходимости эффективного международного реагирования для предотвращения дальнейшего распространения очередной глобальной угрозы. ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний тесно сотрудничают с местными органами власти, чтобы усилить эпиднадзор, диагностику и меры по охране здоровья населения. Однако финансовые и логистические проблемы остаются значительными, что требует глобальной солидарности и поддержки, напоминает организация.

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