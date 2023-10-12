Honda CR-V 2023 і флагман Mazda: які нові авто з'являться в Україні до кінця року (фото)

До кінця року на український авторинок вийде близько десятка нових моделей. Серед них — кросовери, гібриди та автомобілі преміумсегмента.

Продажі автомобілів в Україні демонструють впевнене зростання останнім часом. Авторинок оживає, незважаючи на війну, і в нашу країну активно ввозять нові моделі. У найближчі місяці з'являться ще кілька цікавих авто і Фокус розповість про них.

В Україні до кінця року очікуються новинки різних класів і цінових категорій. На ринок вперше за довгий час вийде навіть цілий новий бренд Changan (хоча він поки що не анонсував свої моделі).

BMW

BMW 5 Series запропонують і в електричній версії i5 Фото: BMW

Новий BMW 5 Series презентували у Львові, причому привезли 600-сильний електричний варіант i5. Втім, зі старту будуть і 2,0-літрові версії — бензинова 190-сильна і дизельна 197-сильна. Седан став більшим і змінився зовні, а в салоні на передній панелі з'явився вигнутий дисплей. Ціна стартує з 1,77 млн гривень.

Chery

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Chery Tiggo 4 Pro вже вийшов на наш ринок. Оновлений варіант Tiggo 4 є одним із найдешевших кросоверів в Україні — (від 658 600 гривень). Він змінився зовні, а в салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін.

Форд

У Ford Kuga з'явилася гібридна версія Фото: Ford

Ford Kuga в Україні тепер доступний і в гібридному виконанні. 2,5-літрова бензинова четвірка і електромотор сумарно розвивають 190 к. с. Середня витрата палива становить 5,4 л/100 км у передньопривідному варіанті і 5,7 л/100 км — у повнопривідному. Ціна — від 1,45 млн гривень.

Ford Ranger Фото: Ford

Крім того, в Україну їде новий Ford Ranger. Пікап став більшим і виразнішим на вигляд, а в салоні з'явився тачскрін портретного формату. Під капотом — 2,0-літрові турбодизелі на 170 і 205 к. с. Ціни стартують з 1,92 млн гривень.

Хонда

Honda CR-V Фото: Honda

На український ринок виходить нова Honda CR-V. Кросовер підріс у розмірах, а його дизайн став соліднішим. Модель буде доступна тільки в одній багатій комплектації і виключно в гібридному варіанті зі 184-сильним електромотором і 148-сильною бензиновою четвіркою. Вартість становить 2 мільйони гривень.

Honda ZR-V Фото: Honda

Цю саму силову установку отримає і компактніший кросовер Honda ZR-V, побудований на базі Civic. Він економічніший — 4,8 л/100 км проти 5,4 л/100 км у старшої CR-V. Цю модель також запропонують в одному варіанті оснащення за ціною 1,8 млн гривень.

JAC

JAC JS6 Фото: JAC

JAC JS6 за мільйон гривень стане новим флагманом в українській лінійці марки. 4,6-метровий кросовер багато оснащений і має великий багажник. Під капотом встановлено 181-сильний турбомотор.

Mazda

Mazda CX-90 Фото: Mazda

Mazda також привезе в Україну флагмана. Семимісний кросовер CX-90 більший за попередника CX-9 (5,1 м у довжину) і просторіший усередині. Модель позиціонують як преміальну і запропонують в одній багатій комплектації за 2,5 млн гривень. Mazda CX-90 оснащена 3,3-літровою 345-сильною турбошісткою і розганяється до сотні за 6,9 с.

MG

MG HS Фото: MG

Оновлений кросовер MG HS вирізняється зміненою передньою частиною і отримав поліпшену мультимедійну систему. Недорогу (від 877 тис. гривень) модель з багатим базовим оснащенням комплектують турбомоторами об'ємом 1,5 л (162 к.с.) і 2,0 л (228 к.с.).

Mitsubishi

Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander нарешті з'явився в Україні. Кросовер підріс до 4,7 м і змінився зовні. Модель просторіша за попередника і запропонована в семимісному виконанні, а її комплектація розширена. Mitsubishi Outlander в Україні доступний тільки з 2,5-літровим 184-сильним мотором і повним приводом. Вартість — від 1,75 млн гривень.

Peugeot

Peugeot 2008 Фото: Peugeot

Компактний кросовер Peugeot 2008 пройшов оновлення. У нього нове "обличчя", а в салоні замінено тачскрін і важіль КПП. На вибір пропонують 130-сильні бензиновий і дизельний двигуни з турбонаддувом. Ціна стартує з 881 тис. гривень.

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