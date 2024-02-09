Маленькі та доступні: названо найкращі компактні електромобілі для міста (фото)
До рейтингу потрапили недорогі та компактні міські хетчбеки та кросовери. Запас ходу деяких моделей сягає 400 км.
Електромобілі зараз найвигідніше брати як міське авто. У цьому разі не настільки важливий запас ходу, адже щоденні пробіги, як правило, невеликі. До того ж, на ринку останнім часом з'явилося чимало компактних і недорогих електрокарів. Британське видання Autocar обрало найкращі міські електромобілі 2024 року.
8 місце. ORA 03
Китайський електрокар ORA 03 відрізняється ретро-дизайном у дусі VW Beetle. Він багато оснащений, а його салон доволі просторий, хоча багажник при цьому маленький. У електромобіля хороша динаміка і комфортабельна підвіска.
Плюси:
- оригінальний дизайн;
- комфортабельна їзда;
- просторий салон.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- застаріла мультимедійна система;
- маленький багажник.
7 місце. Honda e
Перший електромобіль Honda має яскравий вигляд і непоганий в управлінні, та й 154-сильного мотора йому вистачає. У нього великий дисплей у салоні та камери замість дзеркал, однак запас ходу становить лише 220 км.
Плюси:
- яскравий дизайн;
- хороша керованість;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- маленький багажник.
6 місце. BYD Dolphin
Новий BYD Dolphin — дешевий електромобіль із запасом ходу 400 км. Його вартість дозволяє закрити очі на малопотужний двигун або застарілу мультимедійну систему. Авто доволі просторе всередині та багато оснащене.
Плюси:
- просторий салон;
- невисока ціна;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- малопотужний мотор;
- не найкраща керованість.
5 місце. Mazda MX-30
Перший електрокросовер Mazda має оригінальний вигляд, якісний і просторий усередині, проте батарея на 35,5 кВт∙год дає змогу проїхати лише 200 км. Динаміка зі 143-сильним мотором також не найкраща, але зате керованість порадує.
Плюси:
- якісне оздоблення салону;
- хороша керованість;
- незвичайний дизайн.
Мінуси:
- маленький запас ходу;
- велика маса.
4 місце. Mini Cooper Electric
Електричний Mini настільки ж цікавий в управлінні, як і бензинова версія. Його 184-сильний мотор від BMW i3S забезпечує непогану динаміку. Однак хетчбек тісний, а його запас ходу — лише 230 км. Втім, у нинішньому році на ринок виходить нове покоління моделі зі збільшеною батареєю.
Плюси:
- непогана динаміка;
- хороша керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- тісний другий ряд і маленький багажник;
- невеликий запас ходу.
3 місце. Opel Corsa Electric
Новий Opel Corsa Electric може проїхати майже 400 км без підзарядки, а 156-сильного мотора вистачає для хорошої динаміки. У нього хороша шумоізоляція і сучасна мультимедійна система.
Плюси:
- великий запас ходу;
- хороша шумоізоляція.
Мінуси:
- тісний другий ряд;
- нецікава керованість.
2 місце. Fiat 500e
Електромобіль Fiat 500 другого покоління приваблює яскравим дизайном. Він потужніший за попередника (117 к. с.), а його запас ходу збільшено до 320 км. Щоправда, хетчбек не найпросторіший.
Плюси:
- яскравий дизайн;
- хороша керованість.
Мінуси:
- тісний салон;
- малий запас ходу.
1 місце. Peugeot e-208
Електричний Peugeot 208 має пристойний запас ходу в 400 км, а 156-сильний мотор робить його жвавим. Він не найпросторіший у класі, але зате стильний, вельми комфортабельний і непогано оснащений.
Плюси:
- великий запас ходу;
- комфортабельна їзда;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- тісний салон;
- нецікава керованість.
Раніше Фокус розповідав, що продажі електромобілів в Україні зросли майже втричі.
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